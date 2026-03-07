En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 14.30 (hora argentina), Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 27 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Adrián Cordero Vega, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero ya quedó lejos de la lucha por el título. Aún a falta de 12 jornadas para que finalice el certamen español, está tercero con 51 puntos al igual que Villarreal (al que supera por diferencia de gol), 12 menos que Real Madrid y 13 menos que el líder Barcelona. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Real Oviedo como visitante con un gol agónico de Julián Álvarez a los 94′.

En esta semana, Atlético de Madrid se metió en la final de la Copa del Rey tras eliminar a Barcelona JOSEP LAGO� - AFP�

El equipo dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo, por su parte, se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general con 35 unidades, misma cantidad que su acérrimo rival Athletic Bilbao, al que supera por diferencia de gol (0 contra -6). Viene de vencer a Mallorca, también por 1 a 0 y lejos de su propia casa, con un tanto de Carlos Soler.

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.80 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Sociedad. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 4.00.

Las casas de apuestas ponen a Atlético de Madrid como favorito al triunfo en el encuentro ante Real Sociedad ANDER GILLENEA - AFP

Posibles formaciones