En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este sábado a las 14.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano; Nahuel Molina y Thiago Almada serían titulares en el local
Este sábado, desde las 14.30 (hora argentina), Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 27 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Adrián Cordero Vega, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero ya quedó lejos de la lucha por el título. Aún a falta de 12 jornadas para que finalice el certamen español, está tercero con 51 puntos al igual que Villarreal (al que supera por diferencia de gol), 12 menos que Real Madrid y 13 menos que el líder Barcelona. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Real Oviedo como visitante con un gol agónico de Julián Álvarez a los 94′.
El equipo dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo, por su parte, se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general con 35 unidades, misma cantidad que su acérrimo rival Athletic Bilbao, al que supera por diferencia de gol (0 contra -6). Viene de vencer a Mallorca, también por 1 a 0 y lejos de su propia casa, con un tanto de Carlos Soler.
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.80 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Sociedad. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 4.00.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez o Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Matteo Ruggeri; Thiago Almada, Marcos Llorente o Koke, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman o Nicolás González; y Alexander Sorloth.
- Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín o Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Yángel Herrera o Beñat Turrientes; Arsen Zakharyan o Pablo Marín, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; y Mikel Oyarzábal.
