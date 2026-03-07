En el debut de Demichelis, Mallorca ganaba por 2-0 hasta el minuto 89, se lo empataron y sigue en zona de descenso

Martín Demichelis llegó a Mallorca para tener su primer desafío como DT en Europa y dirigir al equipo en la etapa final de la Liga de España, pero la primera sensación que le queda este sábado es frustrante: sus dirigidos ganaban por 2-0 y parecía que, al menos provisoriamente, salían de la zona de descenso directo. Sin embargo, Osasuna convirtió dos goles en el final, llegó al 2-2 y las buenas sensaciones se diluyeron.

Como visitante, con un doblete del delantero kosovar Vedat Muriqi, a los 35 minutos de la primera etapa (tras un grosero error del arquero Sergio Herrera) y a los 16 del segundo tiempo, Mallorca se encaminaba a volver al triunfo luego de cuatro derrotas seguidas. No obstante, ya jugando con 10 cada conjunto por las expulsiones de Jan Virgili, en los mallorquines, y de Raúl García de Haro, en el local, llegó el desenlace con "esa sensación de amargura“, como eligió describirlo el ex entrenador de River.

GOL DE MALLORCA TRAS UN GROSERO ERROR DEL PORTERO



Muriqi no perdonó frente al arco tras la mala salida de Herrera.



A un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario, Kike Barja marcó el descuento, al definir de cara al arco tras un centro que pasó a todo el resto de los jugadores que aguardaban en el área. Y en el cuarto de los seis minutos agregados, Budimir recibió entre los centrales, enganchó y definió para sellar la igualdad que dejó llenos de bronca a los visitantes.

“Creo que las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. En la del resultado, sí, esa sensación de amargura, porque nos habíamos puesto con dos goles por ventaja y después terminás llevándote solamente un punto. Además, vinimos a buscar los tres y creo que quedó demostrado”, inició su evaluación en la conferencia de prensa Demichelis.

“Con respecto al análisis, me voy muy contento en muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente y, si hay algo que se necesita para salir de esta situación, es valentía. Creo que los chicos captaron muy bien el mensaje. Salieron a mostrarlo desde el primer momento. No vinimos a escondernos. He encontrado un equipo como el Osasuna que tiene un muy buen presente, que se hace muy fuerte acá en casa. Nos sentimos muy cómodos en el primer tiempo. Después empezaron a aparecer desgastes, cuestiones físicas que me fueron obligando a ciertos cambios. Luego, la expulsión... y terminó siendo esa montaña rusa. Pero estoy muy agradecido a los jugadores, que la realidad es que dejaron todo en el campo y sirvió mucho de lo que queríamos venir a hacer”, agregó el DT.

Tras el duelo de este sábado, Mallorca no pudo salir de la zona de descenso: sigue en el puesto 18°, con 25 unidades, a falta de once fechas en su caso. “Creo que hasta nuestra expulsión estábamos bien, porque terminábamos de errar un gol. El fútbol tiene esas cosas, ciertos desaciertos que te pueden hacer ganar o perder. Era el 3-0 y se terminaba el partido. Hay muchas cosas buenas”, completó.

El próximo partido de Mallorca será como local el domingo 15 ante Espanyol de Barcelona, equipo en el que llegó a jugar como futbolista. Luego, visitará el sábado 21 a Elche, un rival directo en la lucha por la permanencia actualmente, con sólo un punto más hoy por hoy, y en la siguiente jornada, de regreso a casa y tras la pausa por las fechas FIFA, recibirá en abril al Real Madrid, donde podría estar otra vez disponible Franco Mastantuono, que debutó en primera en River en su ciclo.