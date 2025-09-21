Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia

El premio otorgado por la revista France Football reconoce al mejor futbolista de la temporada; hay dos argentinos entre los posibles ganadores y uno en otra terna
La cuenta regresiva está a punto de llegar a su fin. Este lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realizará la gala anual del Balón de Oro, que premia a los mejores futbolistas de la temporada alrededor del mundo, con dos argentinos ternados en diferentes categorías: Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. El evento, que comienza a las 16 (horario argentino), se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Disney+ Premium.
El ‘Toro’ y Alexis figuran entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025, aunque no así entre los principales candidatos. El ‘Dibu’, por su parte, compite por ser elegido como el Mejor Arquero del mundo por tercer año consecutivo, aunque esta vez el claro favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, ganador del premio en 2021 y campeón de la última UEFA Champions League con Paris Saint Germain (PSG).
- Según los pronósticos, hay tres principales candidatos al premio: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG).
Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa).
- Disney+ Premium.
Todos los nominados al Balón de Oro 2025
Mejor jugador
- Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
- Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
- Lautaro Martínez (Inter, Italia).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Nuno Mendes (PSG, Francia).
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
- Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
- Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
- Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
- Pedri (Barcelona, España).
- Scott McTominay (Nápoli, Italia).
- Robert Lewandowski (Barcelona, España).
- Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
- Achraf Hakimi (PSG, Francia).
- Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
- Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
- Denzel Dumfries (Inter, Italia).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Jude Bellingham (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Vitinha (PSG, Francia).
- Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
- Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
- Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
- Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
- Fabián Ruiz (PSG, Francia).
- Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
- Raphinha (Barcelona, España).
Lev Yashin (mejor arquero)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).
- Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).
- Lucas Chevalier (Lille, Francia).
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).
- Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).
- David Raya (Arsenal, Inglaterra).
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).
- Yann Sommer (Inter, Italia).
Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).
- Pau Cubarsi (Barcelona, España).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Estevao (Palmeiras, Brasil).
- Dean Huijsen (Real Madrid, España).
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).
- Rodrigo Mora (Porto, Portugal).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Kenan Yildiz (Juventus, Italia).
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)
- Antonio Conte (Nápoli, Italia).
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).
- Hansi Flick (Barcelona, España).
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
Club del año masculino
- Barcelona (España).
- Botafogo (Brasil).
- Chelsea (Inglaterra).
- Liverpool (Inglaterra).
- París Saint Germain (Francia).
Mejor jugadora
- Alexia Putellas (Barcelona, España).
- Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
- Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
- Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
- Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
- Sofía Cantore (Juventus, Italia).
- Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
- Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
- Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
- Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
- Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
- Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
- Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
- Patri Guijarro (Barcelona, España).
- Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
- Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
- Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
- Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
- Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Clara Mateo (París FC, Francia).
- Ewa Pajor (Barcelona, España).
- Claudia Pina (Barcelona, España).
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
- Caroline Weir (Real Madrid, España).
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).
Mejor arquera
- Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).
- Catalina Coll (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).
- Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).
Mejor jugadora Sub 21
- Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).
- Linda Caicedo (Real Madrid, España).
- Wieke Kaptein (Chelsea).
- Vicky López (Barcelona).
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).
- Arthur Elias (selección de Brasil).
- Justine Madugu (selección de Nigeria).
- Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).
Club del año femenino
- Arsenal (Inglaterra).
- Barcelona (España).
- Chelsea (Inglaterra).
- Lyon (Francia).
- Orlando Pride (Estados Unidos).
