En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2025 hoy

El premio otorgado por la revista France Football reconoce al mejor futbolista de la temporada; la ceremonia se puede ver únicamente por streaming
Este lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realiza la gala del Balón de Oro 2025, que premia a los mejores futbolistas de la última temporada, con dos principales candidatos: Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG). El evento comienza a las 16 (horario argentino) y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
El actual poseedor del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada es el español Rodri, de Manchester City, que no figura entre los 30 nominados, por lo que no podrá defender dicho galardón. En contrapartida, quienes si figuran entre los candidatos son los argentinos Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool).
Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa).
- Disney+ Premium.
Los demás reconocimientos serán: Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa masculino y femenino (a los mejores Sub 21), Trofeo Lev Yashin masculino y femenino (mejores arqueros), Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores entre clubes y selecciones), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores DT’s), Club del Año masculino y femenino, y Premio Sócrates (reconoce a quienes realizaron acciones solidarias).
Por segunda edición consecutiva, ninguno de los dos máximos ganadores del Balón de Oro figuran entre los nominados. Lionel Messi es el máximo poseedor del premio con ocho, seguido de Cristiano Ronaldo, con cinco. El argentino se lo adjudicó por última vez en 2023 y previamente lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El portugués, por su parte, fue elegido como el mejor del mundo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
Todos los ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - Ocho
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco
- Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres cada uno
- Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos cada uno
- Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa y Karim Benzema (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno cada uno
