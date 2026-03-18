Cuántos goles tiene Lionel Messi

Lionel Messi quiere seguir rompiendo récords. A los 38 años sigue vigente y sueña con jugar su sexto Mundial con la camiseta de la selección argentina en Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la previa, busca mantenerse en un nivel óptimo para llegar en una gran versión a la Copa del Mundo, en la que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. Mientras tanto, está a punto de romper con una nueva marca: la de anotar 900 goles como profesional, algo que puede conseguir este miércoles ante Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2025-2026.

Desde que debutó como profesional en Barcelona, el 10 acumula 1144 partidos con 899 goles, lo que le da un promedio de 0,79. En esa estadística también se suman 173 dobletes, 51 hat-tricks, seis pókers (cuatro goles en un mismo partido) y dos repokers (cinco tantos ante el mismo rival). Por otro lado, tiene 409 asistencias, por lo que suma 1308 participaciones de gol.

La última vez que Messi anotó cinco goles en un mismo partido fue en 2022, en un amistoso ante Estonia ANDER GILLENEA - AFP

Fueron los hinchas de Barcelona los que más anotaciones suyas celebraron, con un total de 672 en 778 compromisos, alcanzando una media de 0,86 cada 90 minutos. Con la selección argentina gritó 115 veces, por lo que se mantiene como el máximo goleador de la historia con comodidad. Además, en PSG marcó 32 tantos en 75 partidos.

En la actualidad son las Garzas los que disfrutan de su fútbol. En 88 encuentros acumula 80 anotaciones, un promedio de 0,84, el segundo más alto de su carrera solo por detrás del que consiguió en el Barca. Ejemplo de su vigencia es que en la temporada regular de la MLS 2025, en la que su equipo luego fue campeón, anotó 29 tantos en 28 partidos y recibió la Bota de Oro como el máximo anotador.

Lionel Messi sigue festejando en Miami: el argentino es el máximo anotador de la historia del Inter DUSTIN MARKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los 899 goles de Lionel Messi

Selección argentina : 115 (0,59 de promedio).

: 115 (0,59 de promedio). Barcelona : 672 (0,86 de promedio).

: 672 (0,86 de promedio). PSG : 32 (0,43 de promedio).

: 32 (0,43 de promedio). Inter Miami: 80 (0,84 de promedio).

Los 48 títulos de Messi, el más ganador de la historia

El rosarino tiene seis títulos con la selección argentina, 35 con Barcelona, cuatro con Inter Miami y tres con PSG. Entre sus coronaciones se destacan el Mundial Qatar 2022, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), tres mundiales de Clubes (2010, 2012 y 2016), cuatro Champions League (2006, 2009, 2011 y 2015), una decena de ligas de España, y la Finalissima 2022.

Selección argentina (6)

Mundial Sub 20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021 y 2024.

2021 y 2024. Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Una postal eterna: Lionel Messi celebra con el trofeo de campeón tras la victoria ante Francia en la final del Mundial de Qatar Martin Meissner - AP

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (2).

2022 y 2023 (2). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (4)

Leagues Cup 2023.

2023. MLS Supporter’s Shield 2024.

2024. MLS Conference Cup 2025.

2025. MLS 2025.