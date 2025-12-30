Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: estos son los 10 futbolistas más valiosos de 2025

Julián Álvarez es el argentino con mayor cotización y el único en alcanzar las nueve cifras en la consideración; el primer puesto lo comparten tres jugadores
- 4 minutos de lectura'
El valor de mercado de los futbolistas fue in crescendo en el último tiempo. Hasta hace no tanto, llegar a una cotización de nueve cifras era para unos pocos, pero los equipos comenzaron a pagar más por los fichajes y, en consecuencia, los jugadores aumentaron su valor. En 2025, 19 alcanzaron o superaron la barrera de los €100.000.000, y solo uno de ellos es argentino: Julián Álvarez, estrella de la selección argentina y Atlético de Madrid.
Lo llamativo, sin embargo, es que la ‘Araña’ está en el puesto 18 entre los más cotizados según Transfermarkt. Su pase cuesta lo mismo que el del francés Ousmane Dembélé (PSG), ganador recientemente del Balón de Oro y el premio FIFA The Best en este 2025. Más arriba aparecen cuatro con un valor de €110.000.000: los portugueses Vitinha y João Neves (ambos de PSG), el alemán Florian Wirtz (Liverpool) y el ecuatoriano Moisés Caicedo (Chelsea).
Los siguientes cuatro tienen un valor de mercado de €120.000.000: el sueco Alexander Isak (Liverpool), los ingleses Declan Rice (Arsenal) y Cole Palmer (Chelsea) y el uruguayo Federico Valverde (Real Madrid). Los que aparecen después ya se ubican dentro del Top 10, un selecto ranking que incluye la presencia de dos ingleses, dos españoles, dos franceses, un brasileño, un alemán y un noruego. El décimo lugar lo comparten aquellos que cuestan €120.000.000.
Tres valen €130.000.000: el inglés Bukayo Saka (Arsenal), el francés Michael Olise y el alemán Jamal Musiala (ambos de Bayern Múnich). El español Pedri (Barcelona), por su parte, es el único con una cotización de €140.000.000. Más arriba aparece el brasileño Vinicius Jr. (Real Madrid), con €150.000.000, y el inglés Jude Bellingham (Real Madrid), con €160.000.000.
Los tres primeros tienen el mismo valor de mercado: €200.000.000. Y son el español Lamine Yamal (Barcelona), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el noruego Erling Haaland (Manchester City). Los tres constituyen los grandes exponentes del fútbol internacional en el presente, ya sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las grandes ligas.
Messi tuvo otra temporada destacada con Inter Miami, en la que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS), certamen en el que fue el MVP y el máximo goleador, por lo que se quedó con la Bota de Oro. A sus 38 años, Transfermarkt lo valúa en €15.000.000. Su pico más alto lo alcanzó entre 2017 y 2018, cuando alcanzó una cotización de €180.000.000.
Cristiano, por su parte, fue el máximo artillero de la Saudi Pro League de Arabia Saudita vistiendo los colores de Al-Nassr. A pesar de su gran rendimiento, no logró levantar ningún trofeo a nivel colectivo, pero demostró que sigue vigente. A los 40 años, su valor de mercado es de €12.000.000, mientras que su pico fue en 2014, 2015 y 2017, años en los que fu ficha costaba €120.000.000.
Los jugadores más valiosos del 2025
- Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City): €200.000.000.
- Jude Bellingham (Real Madrid): €160.000.000.
- Vinicius Jr. (Real Madrid): €150.000.000.
- Pedri (Barcelona): €140.000.000.
- Jamal Musiala (Bayern Múnich), Michael Olise (Bayern Múnich) y Bukayo Saka (Arsenal): €130.000.000.
- Cole Palmer (Chelsea), Federico Valverde (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool): €120.000.000.
- Moisés Caicedo (Chelsea), João Neves (PSG), Florian Wirtz (Liverpool) y Vitinha (PSG): €110.000.000.
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ousmane Dembélé (PSG): €100.000.000.
- Desiré Doué (PSG), Arda Güler (Real Madrid), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), William Saliba (Arsenal) y Ryan Gravenberch (Liverpool): €90.000.000.
- Hugo Ekitiké (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Dominik Szoboszlai (Liverpool): €85.000.000.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de La economía del fútbol
Una fortuna en danza. El negocio de representar futbolistas movió 90% más plata que en 2024 (y muchas denuncias)
Sólo quedan cuatro clubes. La liga más poderosa del mundo dejó de ser inglesa: cómo cambió el mapa de la Premier League
"Una traición monumental". Hinchas excluidos y entradas a US$8680: Estados Unidos alojará el Mundial más caro de la historia
- 1
Partidos en vivo de hoy lunes 29 de diciembre: horarios y cómo ver fútbol online
- 2
En modo Bielsa: el golazo de Leeds ante Sunderland por la Premier League
- 3
Cristiano Ronaldo y su obsesión por los 1000 goles, y el premio Maradona para Lamine Yamal
- 4
Gol de Matías Soulé, que sueña con la selección argentina, y elogios para Dybala del técnico de Roma