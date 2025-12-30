Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: estos son los 10 futbolistas más valiosos de 2025

El valor de mercado de los futbolistas fue in crescendo en el último tiempo. Hasta hace no tanto, llegar a una cotización de nueve cifras era para unos pocos, pero los equipos comenzaron a pagar más por los fichajes y, en consecuencia, los jugadores aumentaron su valor. En 2025, 19 alcanzaron o superaron la barrera de los €100.000.000, y solo uno de ellos es argentino: Julián Álvarez, estrella de la selección argentina y Atlético de Madrid.

Lo llamativo, sin embargo, es que la ‘Araña’ está en el puesto 18 entre los más cotizados según Transfermarkt. Su pase cuesta lo mismo que el del francés Ousmane Dembélé (PSG), ganador recientemente del Balón de Oro y el premio FIFA The Best en este 2025. Más arriba aparecen cuatro con un valor de €110.000.000: los portugueses Vitinha y João Neves (ambos de PSG), el alemán Florian Wirtz (Liverpool) y el ecuatoriano Moisés Caicedo (Chelsea).

Julián Álvarez es el argentino con mayor valor de mercado y el único con una cotización de nueve cifras Manu Fernandez� - AP�

Los siguientes cuatro tienen un valor de mercado de €120.000.000: el sueco Alexander Isak (Liverpool), los ingleses Declan Rice (Arsenal) y Cole Palmer (Chelsea) y el uruguayo Federico Valverde (Real Madrid). Los que aparecen después ya se ubican dentro del Top 10, un selecto ranking que incluye la presencia de dos ingleses, dos españoles, dos franceses, un brasileño, un alemán y un noruego. El décimo lugar lo comparten aquellos que cuestan €120.000.000.

Tres valen €130.000.000: el inglés Bukayo Saka (Arsenal), el francés Michael Olise y el alemán Jamal Musiala (ambos de Bayern Múnich). El español Pedri (Barcelona), por su parte, es el único con una cotización de €140.000.000. Más arriba aparece el brasileño Vinicius Jr. (Real Madrid), con €150.000.000, y el inglés Jude Bellingham (Real Madrid), con €160.000.000.

Los tres primeros tienen el mismo valor de mercado: €200.000.000. Y son el español Lamine Yamal (Barcelona), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el noruego Erling Haaland (Manchester City). Los tres constituyen los grandes exponentes del fútbol internacional en el presente, ya sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las grandes ligas.

Kylian Mbappé y Erling Haaland son dos de los tres jugadores más valiosos del mundo OLI SCARFF� - AFP�

Messi tuvo otra temporada destacada con Inter Miami, en la que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS), certamen en el que fue el MVP y el máximo goleador, por lo que se quedó con la Bota de Oro. A sus 38 años, Transfermarkt lo valúa en €15.000.000. Su pico más alto lo alcanzó entre 2017 y 2018, cuando alcanzó una cotización de €180.000.000.

Cristiano, por su parte, fue el máximo artillero de la Saudi Pro League de Arabia Saudita vistiendo los colores de Al-Nassr. A pesar de su gran rendimiento, no logró levantar ningún trofeo a nivel colectivo, pero demostró que sigue vigente. A los 40 años, su valor de mercado es de €12.000.000, mientras que su pico fue en 2014, 2015 y 2017, años en los que fu ficha costaba €120.000.000.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están muy lejos de los futbolistas más cotizados del mundo ARchivo

Los jugadores más valiosos del 2025