Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville por la Concachampions 2026

Este miércoles, desde las 20 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi entre los convocados, se enfrenta a Nashville en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. El encuentro se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, y se puede ver en vivo por televisión en ESPN y por streaming a través de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se clasificó directamente a la instancia de los ocho mejores como campeón de la MLS 2025. Lo mismo ocurrió con los que se consagraron en México (Toluca) y en tres certámenes continentales: Seattle Sounders (Leagues Cup), Alajuelense (Copa Centroamericana) y Mount Pleasant (Copa Caribeña). Su mejor actuación en la Concachampions fue en la última edición, cuando quedó eliminado en semifinales tras caer ante Vancouver Whitecaps.

Inter Miami llegó hasta semifinales en la última edición, pero ahora quiere pelear por el título SCOTT TAETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las Seis Cuerdas, por su parte, tuvieron que superar la primera ronda para meterse en octavos. Allí derrotaron a Atlético Ottawa, campeón de la Premier League de Canadá 2025, por 7 a 0 en el resultado global. En la ida, como visitantes, ganaron 2 a 0 con goles de Wooben Pacius y Sam Surridge, mientras que en la vuelta celebraron tras una goleada 5 a 0 por los tantos de Pacius, Alex Muyl, Jordan Knight, Jack Maher y Ahmed Qasem.

En la ida, disputada la semana pasada en Nashville, empataron 0 a 0.

Inter Miami vs. Nashville: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 20 (horario argentino) en Florida, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.68 contra los 4.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Nashville. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.33.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en el encuentro ante Nashville SCOTT TAETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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