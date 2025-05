Cuartos de final del Torneo Apertura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 se juegan desde este domingo 18 hasta el martes 20 de mayo con cuatro partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Los ganadores se clasificarán a las semifinales, donde nuevamente jugarán un solo partido en el estadio del mejor ubicado en la etapa de grupos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Yael Falcón Pérez fue el elegido para arbitrar River vs. Platense el martes a las 20.30 en el Monumental y Nicolás Ramírez para hacer lo propio el lunes a las 21.30 en el clásico entre Boca e Independiente. En cuanto al resto de los duelos, Facundo Tello estará en el Diego Armando Maradona para Argentinos Juniors vs. San Lorenzo el lunes a las 19; mientras que Pablo Echavarría fue el designado para impartir justicia en Rosario Central vs. Huracán el domingo a las 19 en el Gigante de Arroyito.

Yael Falcón Pérez estará en el Monumental para arbitrar el partido entre River y Platense PAUL ELLIS - AFP

Días, horarios, árbitros y TV de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025

Domingo 18 de mayo

19: Rosario Central vs. Huracán (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 19 de mayo

19: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Gastón Suárez

21.30: Boca vs. Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabricio Llobet

Martes 20 de mayo

20.30: River vs. Platense (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Sebastián Martinez

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Diego Verlotta

En la etapa de grupos del Torneo Apertura 2025 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentaron todos contra todos y, además, cada conjunto disputó un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.