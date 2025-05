Cuartos de final del Torneo Apertura 2025, en vivo: así se juegan los playoffs

El Torneo Apertura 2025 está en instancias de definiciones y desde este domingo y hasta el próximo martes se desarrollan los cuartos de final con cuatro partidos: Rosario Central vs. Huracán; Argentinos Juniors vs. San Lorenzo; Boca Juniors vs. Independiente; y River Plate vs. Platense. Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La etapa comienza con el choque entre el Canalla y el Globo en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Pablo Echavarría. En la continuidad, el lunes el Bicho choca con el Ciclón en el barrio porteño de La Paternal con Facundo Tello como juez mientras que el xeneize y el Rojo se ven las caras en la Bombonera con Nicolás Ramírez. Por último, el Millonario recibe al Calamar el 20 de mayo en el Monumental con Yael Falcón Pérez de colegiado principal.

Boca Juniors recibe a Independiente en la Bombonera con el objetivo de avanzar a las semifinales del Torneo Apertura Gonzalo Colini

Los cruces son a un único duelo y en caso de igualdad en los 90 minutos el ganador se define por penales. La localía es para el equipo mejor ubicado en la primera etapa.

Cronograma cuartos de final del Torneo Apertura 2025

Domingo 18 de mayo

19: Rosario Central vs. Huracán (ESPN Premium).

Lunes 19 de mayo

19: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (TNT Sports).

21.30: Boca Juniors vs. Independiente (ESPN Premium).

Martes 21 de mayo

20.30: River Plate vs. Platense (TNT Sports).

El camino a los cuartos de final

El Torneo Apertura 2025 comenzó con la participación de los 30 clubes que militan en la primera división del fútbol argentino y ocho siguen en carrera por el título. En la primera etapa los equipos fueron divididos en dos zonas de 15 cada una y se enfrentaron todos contra todos a una ronda. Cada conjunto, además, disputó un interzonal y un clásico, por lo que el fixture constó de 16 fechas.

Los ocho mejores elencos de cada grupo avanzaron a octavos de final, la primera instancia de eliminación directa. Allí, hubo supremacía de los los locales porque el único de los visitantes que se impuso fue el Calamar sobre Racing 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda. En el resto de los cruces hubo alegría del local: el Bicho superó a Instituto de Córdoba 3 a 1; el Ciclón a Tigre 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro; el Millonario a Barracas Central 3 a 0 en el estadio Monumental; el Canalla a Estudiantes de La Plata 2 a 0 en el Gigante de Arroyito; el Globo a Deportivo Riestra 3 a 2 en el Tomás Adolfo Ducó; el xeneize a Lanús 4 a 2 por penales en la Bombonera; y el Rojo a Independiente Rivadavia 1 a 0 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture que el Apertura, pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes suman en la primera etapa de los dos campeonatos se contabilizan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.