Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 en EE.UU. y en qué bombos quedan los clasificados de la Concacaf

El sorteo para definir los grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre. Las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) estarán en el cuarto bombo, con excepción de los anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, que serán cabezas de serie.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 en EE.UU.

Hasta este lunes 17 de noviembre, hay 32 selecciones que ya definieron su presencia en la Copa del Mundo 2026, mientras que aún resta conocer 16 de los 48 clasificados totales. Mientras avanza el proceso de clasificación, ya se conoce la fecha para la celebración del sorteo del Mundial 2026: el viernes 5 de diciembre, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)

Los seleccionados anfitriones de la Concacaf encabezarán los grupos del Mundial 2026 @canmt/@miseleccionmx/@usmnt - @canmt/@miseleccionmx/@usmnt

El evento iniciará a las 12 hs (ET) y se desarrollará en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense.

Las selecciones anfitrionas ocuparán las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos). Además de los países organizadores, el bombo 1 estará conformado por los mejores nueve conjuntos nacionales del ranking FIFA:

México (anfitrión).

Estados (país anfitrión).

Canadá (anfitrión).

España.

Argentina.

Francia.

Inglaterra.

Portugal.

Brasil.

Países Bajos.

Bélgica.

Alemania.

Sorteo para el Mundial 2026: cómo están los bombos hasta el momento

Los puestos se definen por ranking FIFA. Hasta el momento, el segundo bombo queda definido de la siguiente manera:

Marruecos.

Colombia.

Uruguay.

Japón.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Australia.

El tercer bombo, de acuerdo a la lista de clasificados, quedó organizado de este modo:

Austria.

Noruega.

Túnez.

Egipto.

Argelia.

Paraguay.

Costa de Marfil.

Catar.

Uzbekistán.

Sudáfrica.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Por último, el cuarto bombo, que integra a los seleccionados de la Concacaf, contempla estos clasificados:

Ghana.

Jordania.

Nueva Zelanda.

Ganador Play-off UEFA 1.

Ganador Play-off UEFA 2.

Ganador Play-off UEFA 3.

Ganador Play-off UEFA 4.

Ganador Repechaje Intercontinental 1.

Ganador Repechaje Intercontinental 2.

Clasificado Concacaf 1.

Clasificado Concacaf 2.

Clasificado Concacaf 3.

México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas de serie, en tanto el resto de selecciones de la Concacaf quedan en el bombo 4 del Mundial 2026 Olympics - Olympics

Nuevo formato para el Mundial 2026

La próxima edición se disputará por primera vez en tres países y con 48 equipos. Debido a la cantidad de participantes, se jugarán 104 partidos, lo que representa un aumento de 40 en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

A diferencia del anterior formato, que incluía ocho grupos de cuatro equipos, esta Copa del Mundo contará con 12 de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, se clasificarán a los dieciseisavos de final.

El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York.

El sorteo para el Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C.

En tanto, estas son las 16 ciudades que albergarán encuentros del certamen:

Estados Unidos : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México : Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Canadá: Vancouver y Toronto.

Los clasificados al Mundial 2026

Hasta el lunes 17 de noviembre, estos son los 32 equipos que garantizaron su clasificación al Mundial 2026: