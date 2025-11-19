Es oficial: las selecciones de la Concacaf que clasificaron al Mundial 2026 y cuáles irán al repechaje

Seis equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ya tienen su lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que otros dos disputarán el repechaje para intentar acceder a las últimas plazas disponibles. El certamen internacional de mayor jerarquía a nivel selecciones se disputará entre junio y julio de 2026 en territorio norteamericano.

¿Cuáles son las selecciones de la Concacaf clasificadas al Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá una estructura inédita con 48 equipos, lo cual amplía significativamente el margen de acceso para las selecciones nacionales.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos (X/@RegueiraRelator)

Tres de los cupos de Concacaf ya estaban garantizados desde el inicio del ciclo eliminatorio debido a la condición de anfitriones. Es que México, EE.UU. y Canadá aseguraron su presencia automáticamente al recibir la organización conjunta del evento.

En tanto, los tres boletos restantes se adjudicaron a través de las eliminatorias de la Concacaf. A través de esa clasificatoria, Panamá, Haití y Curazao encabezaron sus respectivos sectores y se ganaron un lugar en la Copa del Mundo.

El camino de las selecciones de la Concacaf clasificadas al Mundial 2026

Panamá obtuvo el primer lugar del Grupo A al imponerse de local ante El Salvador por 3-0 y beneficiarse del tropiezo de Surinam frente a Guatemala. Esos resultados definieron el ascenso del equipo canalero a su segunda participación mundialista.

En el Grupo C, Haití consiguió su clasificación luego de derrotar a Nicaragua por 2 a 0 y aprovechar el empate entre Honduras y Costa Rica. Con ese escenario, la selección haitiana aseguró su regreso al máximo torneo internacional después de cinco décadas.

Curazao completó el trío de clasificados directos tras sostener un empate sin goles en su visita a Jamaica, con lo que conservó el liderazgo del Grupo B. El resultado garantizó la primera aparición de ese país en un Mundial.

Solo dos equipos de Concacaf pasan al repechaje intercontinental

Jamaica y Surinam van al repechaje en busca de clasificar al Mundial 2026

Los dos mejores segundos fueron Jamaica y Surinam, quienes competirán en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, también conocido como repechaje, que se jugará desde el 23 al 31 de marzo de 2026. En esa instancia participarán seis selecciones de distintas confederaciones, de las cuales solo dos asegurarán un boleto para el Mundial.

Jamaica igualó ante Curazao en la última fecha, resultado que le permitió consolidarse como el mejor segundo por diferencia de puntos. Por su parte, Surinam se sumó a la repesca gracias a un gol en el tiempo añadido, en su derrota por 3 a 1 contra Guatemala. Ese tanto que resultó determinante para superar a Honduras en el desempate general.

Esta fase de repechaje, que reunirá a equipos de AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf, definirá las dos últimas plazas del Mundial. Los representantes de la región norteamericana competirán contra Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y Nueva Caledonia.

El Mundial 2026 ya tiene 42 selecciones confirmadas

Con los cupos de Concacaf asignados y a la espera de los repechajes, ya se conocen 42 de las 48 selecciones que integrarán el Mundial 2026. Además de los anfitriones, otras confederaciones ya definieron gran parte de sus representantes.

En la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) clasificaron:

Australia

Irán

Japón

Jordania

Corea del Sur

Catar

Arabia Saudí

Uzbekistán

Desde la Confederación Africana de Fútbol (CAF) avanzaron:

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmaron su presencia:

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) estará representada por:

Nueva Zelanda

Mientras que desde la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ya tienen boleto:

Austria

Bélgica

Croacia

Inglaterra

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Portugal

Escocia

España

Suiza

Este panorama reduce a seis las plazas aún disponibles, todas ellas por definirse en el repechaje intercontinental. De ese total, cuatro cupos serán para las selecciones europeas.

Los seleccionados anfitriones de la Concacaf encabezarán tres grupos del Mundial 2026 REUTERS/Sergei Karpukhin

El Mundial 2026 marcará la primera vez que el torneo incluya a 48 participantes. El nuevo formato aprobado por el Consejo de la FIFA organiza a los equipos en 12 grupos de cuatro. Avanzarán a la fase de eliminación directa los dos mejores de cada zona, junto con los ocho mejores terceros.

Este sistema llevará a los finalistas a disputar ocho partidos en total, uno más que en la edición disputada en Catar en 2022.

El sorteo oficial de la fase de grupos está previsto para el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C., donde quedará definido el camino que cada selección deberá recorrer en el torneo.