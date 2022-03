Cuti Romero hizo un provocador festejo en la cara de Harry Maguire tras su gol en contra en Manchester United vs. Tottenham

A Cristian Romero parece traicionarlo su temperamento. El defensor de Tottenham ya había sido noticia en la semana por una patada premeditada contra Richarlison, y este sábado continuó su raid de actitudes controvertidas al festejar un gol en contra de Harry Maguire en la propia cara del autor. El zaguero y capitán de Manchester United introdujo a pelota en su arco y ese tanto involuntario causó el 2-2 parcial en el gran partido del sábado en la Premier League. Romero celebró en las narices del ex futbolista de Leicester, y poco le importó que el encuentro fuera en el mítico Old Trafford, la casa del United.

No hubo sanción para el argentino, ex futbolista de Belgrano, Atalanta e Juventus. El zaguero cordobés completó el partido en la defensa de Tottenham, que terminó perdiendo por 3-2 tras un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Hace apenas cuatro días, ante Everton, Romero le había dado una patada desde atrás a Richarlison. Apenas fue amonestado. Y tras el encuentro, la siguió: publicó una foto del delantero brasileño en el piso, retorcido de dolor, con el marcador final, Tottenham 5 vs. Everton 0.

La rivalidad con Richarlison viene de largo: el defensor suele ser el encargado de marcar al atacante cada vez que se enfrentan las dos máximas potencias sudamericanas. Y el futbolista de Everton nunca se achicó al hablar de esos partidos y del fútbol de Brasil. Hubo idas y vueltas, incluso fuera de la cancha. Romero vs. Richarlison es casi un clásico en sí mismo.

El gol en contra de Maguire y el festejo de Romero

El temperamento de Romero llamó la atención por primera vez en octubre pasado, cuando la Argentina y Perú se enfrentaron por las eliminatorias sudamericanas. Ese día Yoshimar Yotún falló un penal para el visitante, dirigido por Ricardo Gareca, y Romero, acompañado por Nicolás Otamendi, festejó en la cara del futbolista peruano el yerro. En teoría, aquella reacción de los dos defensores centrales argentinos ocurrió en represalia por una jugada anterior.

Romero y Otamendi vs. el peruano Yotún

Nicolás Otamendi y Cristian Romero se acercan a Yotún y celebran que este haya errado su penal, en Argentina vs. Perú, rumbo al Mundial Qatar.

Más atrás en el tiempo, en el Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017, Romero fue expulsado dos veces en los primeros tres partidos, frente a Perú y Venezuela. En ambas ocasiones, por patadas parecidas a la que aplicó a Richarlison en la Premier League. Ante una consulta de LA NACION, respondió en aquel momento: “En el debut, con Perú, los nervios y la ansiedad me jugaron en contra; después, con Venezuela, estaba haciendo un gran partido y en los últimos cinco minutos fallé dos veces y me sacaron dos amarillas seguidas, en seis minutos. Claudio [Úbeda, el entrenador] y el Bocha [Batista] siempre me hablaron, me respaldaron… Esto me tiene que servir de experiencia. Siento que ya pasó, fue un aprendizaje. De todo siempre hay que sacar lo mejor”.