Dani Alves compró un club en Portugal y podría volver a jugar después de su absolución por violación

El 2026 promete ser un año diferente para Dani Alves. A ocho meses de que su condena por violación fuera anulada, el exjugador de Barcelona se convirtió en propietario del Sporting Clube de São João de Ver, un club de la tercera división de Portugal, y a sus 42 años no descarta disputar algunos encuentros en lo que resta de la temporada.

“Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia del Sporting Clube de São João de Ver. Un capítulo escrito con ambición, identidad y visión de futuro. En un momento que quedará grabado en la memoria del club, anunciamos oficialmente la incorporación de Daniel Alves como socio-propietario”, anunció el equipo portugués en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el club portugués señaló que el exfutbolista de la selección de Brasil les aportará una “visión global, una mentalidad ganadora y ambición”. “Hoy, São João de Ver cree aún más. Continúa con la misma alma, la misma dedicación y la renovada ambición de llevar adelante el nombre del club, honrando sus orígenes y escribiendo, juntos, una historia que aspira a dejar un legado”.

Fundado en 1929, São João de Ver compite en la Liga 3 (tercera división) y nunca jugó en la máxima categoría del fútbol portugués. El mejor resultado de su historia lo obtuvo la temporada anterior cuando alcanzó los octavos de final de la Copa de Portugal.

¿Vuelve a las canchas?

Según reportes de ESPN Brasil, el exfutbolista del FC Barcelona podría firmar un contrato para disputar la última recta de la temporada en el club luso (de enero a junio) y darle un cierre a su carrera profesional.

Alves está alejado del fútbol desde enero de 2023, cuando fue detenido, acusado de abusar sexualmente de una mujer en una discoteca española en diciembre del 2022. Hasta ese momento se desempeñaba en el club mexicano Pumas, que le rescindió el contrato inmediatamente.

Brazilian soccer star Dani Alves leaves Brians 2 penitentiary center in Sant Esteve Sesrovires, near Barcelona, northeast, Spain, Monday, March 25, 2024. A Spanish court says Dani Alaves has deposited a bail of one million euros required for his release from prison and will also have to hand over his passports while appealing a rape conviction in Barcelona. (AP Photo/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti - AP

En febrero de 2024, fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, catorce meses después, fue liberado tras haber pagado una fianza de un millón de euros. Finalmente, su condena fue anulada en marzo de 2025 por falta de pruebas suficientes y contradicciones en el testimonio de la víctima.

En los últimos meses, Dani Alves se convirtió en un predicador evangélico y participa activamente en diferentes iglesias de España. No obstante, nunca se alejó del fútbol; por el contrario, se preparó para convertirse en entrenador.

Con la compra del São João de Ver, el brasileño contará con la posibilidad concreta de ponerle fin a su carrera como jugador profesional sobre el terreno de juego luego de atravesar serios problemas con la justicia española.