Dani Alves, figura del clásico Fuente: AFP

3 de julio de 2019

Entendió todo. Dani Alves dominó la escena. Desde el lateral derecho el crack brasileño se adueñó del clásico ante la Argentina y fue determinante en la clasificación de Brasil a la final de la Copa América . Pero no sólo fue la figura adentro de la cancha, afuera del campo de juego el capitán brasileño supo qué decir respecto a la actuación de árbitro el ecuatoriano Roddy Zambrano y cómo explicar por qué no fue penal la acción en la que se lo marca como el responsable de una falta sobre Sergio Agüero.

Evitó la controversia Dani Alves. Manejó las tiempos y cuando le preguntaron por las molestias de Lionel Messi por la tarea de Zambrano, el brasileño respondió: "Estoy de acuerdo. Yo también me quejo del arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Cobraba todo. No estuvo bien para los dos lados".

Y fue tan políticamente correcto en cada una de sus palabras, que cuando tuvo que referirse a la actuación del seleccionado de la Argentina también supo cómo resolverlo: "Fue complicado enfrentarse a la Argentina, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro. Fue un premio al que más acertó. Los palos esta vez estuvieron a nuestro favor. El fútbol está muy equilibrado, los detalles marcan mucho y hoy estuvieron para nuestro lado".

Atento cuando terminó el encuentro saludó a cada uno de los futbolistas argentinos y consoló a Leandro Paredes y a Lautaro Martínez que estaban muy afectados tras la eliminación. Con esa misma calma, Dani Alves explicó qué sucedió en la jugada que la Argentina reclamó el VAR por una supuesta infracción del capitán de Brasil sobre Agüero: "Me pisó él. Segurísimo. Cuando él quiso desmarcarse, se dio vuelta y me pisó. Tendría que haber cobrado falta para nosotros".