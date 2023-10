escuchar

Dinorah Santana, la primera esposa del futbolista brasileño Dani Alves preso hace 10 meses por una denuncia de violación, habló por primera vez desde la detención del deportista y relató cómo pasa estos meses tras la denuncia. “Para mí no existe, para mí se murió ”, dijo en una entrevista televisiva.

Alves fue detenido el 20 de enero pasado en España luego de que una mujer lo acusara de haberla violado en un boliche de Barcelona, el 31 de diciembre de 2022.

Tras la detención de Alves, Dinorah dijo que confiaba en su inocencia. No obstante, esta semana, en una entrevista con el programa español Cuatro al día, evitó hablar puntualmente de la denuncia por violación, pero explicó que se sintió usada.

“Yo todo lo que he hablado [con Alves], y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir. ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salga de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto´”, dijo. Asimismo, aseguró: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.

La mujer fue muy dura al explicar cuál es la actual relación que mantiene con él: “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”.

La brasileña explicó que cuando su exmarido fue detenido en España, ella aceptó mudarse a Barcelona junto a sus hijos: “Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron (la libertad condicional). Y él desapareció. Fue solamente así”. Sobre esa visita dijo que los visitó en la prisión en aquel entonces, reveló: “Lo vi muy bien, muy arrogante”.

La mujer mostró su preocupación por la situación que sufren sus dos pequeños, Victoria y Daniel: “Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”.

Dinorah Santana se casó con el futbolista en 2008, tuvieron dos hijos y se divorciaron en 2011. Joana Sanz es la segunda esposa de Alves y al principio prefirió creerle hasta que también se abrió de la situación.

Con respecto a Sanz, Dinorah opinó: “Nunca se puso en contacto conmigo. Cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla. Un día ella se puso muy mal y la fui a buscar. La ayudé, estuve con ella. Alguna vez se puso en contacto por temas de la mudanza de México y cosas de estas. Nunca llamó para preguntar si los niños están bien. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a la madre, perdió al marido. No la juzgo por esto”.

En las últimas semanas, el futbolista cambió de representante legal y ahora será patrocinado por Inés Guardiola en lugar de Cristóbal Martell. Por el momento, se espera que se fije la fecha de juicio.

La acusación

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido el 20 de enero de este año, en España, acusado del delito de agresión sexual con acceso carnal a una joven de 23 años en Sutton, un prestigioso boliche de Barcelona. Los presuntos hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2022, durante la madrugada. La denuncia se efectuó el segundo día del año y el ex jugador del Barcelona fue procesado y detenido a la espera de una fecha del juicio, y una indemnización de 150 mil euros para la víctima.

Joana Sanz eliminó fotos de su Instagram junto a su marido Dani Alves Instagram: @danialves

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente”, expresó la joven denunciante, según consignaron los medios españoles. Y siguió: “Me abofeteó, me levantó del suelo y me penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera [del baño de la discoteca en la que se encontraban] después de él”. A raíz de la denuncia, se hizo público un video donde se observó la secuencia dentro del local.

Durante la instrucción del caso, que se inició con la denuncia el pasado 2 de enero, Dani Alves ofreció cuatro versiones distintas de los hechos ante la Justicia. En una primera instancia, dijo que no conocía a la víctima, aunque luego advirtió que se cruzó a la joven en el baño de Sutton, aunque aclaró que no habría sucedido nada entre ellos; más tarde dijo que ella le practicó una felación y por último dijo que tuvieron relaciones sexuales consentidas.

