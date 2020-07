Patricio Insua Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 08:12

De un lado, duro poco el deseo de volver al fútbol profesional. Del otro, se desvaneció pronto la ilusión de tener a un jugador que había volado a nivel internacional. Ni Daniel Osvaldo encontró lo que buscaba, ni Banfield dio con lo que esperaba. Las sonrisas con las que se miraron de entrada tardaron poco en borrarse para dejar lugar a las muecas de fastidio. El vínculo se quebró y en el Taladro ya saben que el ex hombre de Juventus y la selección italiana no seguirá siendo parte del plantel.

A las órdenes de Julio César Falcioni, Osvaldo había estado presente en la primera etapa los entrenamientos a distancia por el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de la pandemia desatada por el virus Covid-19. Luego de unos días de licencia, los encuentros virtuales se retomaron el primer día de este mes, ya sin Falcioni y con Javier Sanguinetti como nuevo entrenador. Después de haber participado la primera semana de la nueva etapa, Osvaldo dejó de conectarse a la plataforma de videoconferencias.

Les explicó a sus compañeros que la ausencia respondía a un problema personal. A los dirigentes les comunicó el mismo motivo aunque también aprovechó para manifestar su disconformidad por no haber cobrado. En el inicio de su gestión, Sanguinetti se propuso mostrar firmeza y entendió que la inconducta no merecía otra oportunidad. A Osvaldo no le preocupó porque ya tenía decidido no volver. Para la dirigencia, que ya lo prefería afuera, también resultó un alivio.

Tras los alejamientos en los últimos años de Santiago Silva y Darío Cvitanich (más la venta de Julián Carranza al fútbol de Estados Unidos), la llegada de Osvaldo era un golpe de efecto y también una necesidad: en la segunda parte de 2019 Banfield apenas había convertido 13 goles en 16 fechas. Pero los festejos esperados nunca llegaron.

El conflicto con Osvaldo no fue el único para Banfield en este receso. Renato Civelli, que era uno de los máximos referentes, también pegó el portazo en una relación que terminó de la peor manera. Finalizados sus contratos, tampoco seguirán Sebastián Dubarbier, Nery Leyes, Matias Moya y los uruguayos Júnior Arias y Esteban Conde. La continuidad de Jonás Gutiérrez, Rodrigo Arciero y el colombiano Reinaldo Lenis todavía no están definidas.

A finales del año pasado y con 33 años había decidido volver al fútbol. No jugaba desde el 13 de mayo de 2016, cuando después de cinco minutos ante Nacional detonó el vestuario de Boca en Montevideo con el humo del cigarrillo que había encendido. Su padre hincha de Banfield y su casa a un par de cuadras del estadio trazaron la hoja de ruta. Se juntó con Falcioni, ambos aceptaron la apuesta y la dirigencia dio el visto bueno.

Empezó a entrenarse con un preparador físico en el Parque Municipal de Lomas de Zamora. En el inicio de la pretemporada un desgarro retrasó el regreso. Reapareció ante River en febrero. Bajo la lluvia que azotaba al Monumental tejió una jugada que cerca estuvo de terminaren en golazo. La carta de presentación parecía inmejorable. Al siguiente fin de semana, pasó desapercibido ante Aldosivi en Peña y Arenales. Otro inconveniente muscular volvió a frenarlo cuando no terminaba de arrancar. Lo concreto es que apenas fueron 62 minutos adentro de la cancha.

La pretendida vuelta al futbol terminó topándose con demasiados obstáculos. Primero los propios, a partir de las dificultades para acondicionar su físico a las exigencias y el ritmo de la primera división después de más de tres años de inactividad. Y luego a causa de la pausa de cuatro meses que lleva el fútbol argentino y la incertidumbre sobre el regreso. Acaso el desgano terminó imponiéndose.

En Banfield intuyen que la partida no será para calzarse otra camiseta, sino para el retiro definitivo. Aunque el temperamento impulsivo de Daniel Osvaldo es el que tendrá la palabra final.