La historia de Camilo, el niño que dio la vuelta olímpica de Lanús en un hospital y recibió la visita más especial

La consagración de Club Atlético Lanús en el Maracaná por la Recopa Sudamericana frente a Clube de Regatas do Flamengo tuvo festejos que cruzaron fronteras. Uno de ellos ocurrió a miles de kilómetros del estadio, en la sala de un hospital infantil, en la que Camilo, un pequeño fanático del Granate, celebró el título mientras atraviesa su tratamiento contra la leucemia.

El video del niño que recorría los pasillos del centro médico, levantaba los brazos y daba su propia “vuelta olímpica” a la distancia conmovió a miles de usuarios en redes sociales. La escena rápidamente se volvió viral, generó una ola de mensajes de apoyo tanto para él como para su familia y llegó hasta el propio club bonaerense. “Grande Camilo. Somos campeones”; “Grande Camilo, felicidades campeón. Ahora vas a ganar el partido más importante, no tengas dudas” y “Vamos campeón con todo. Los granate estamos con vos”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le llegaron al niño.

En diálogo con LA NACION, Javier Rivas, padre de Camilo, explicó que los festejos por Lanús se dieron en un contexto de sentimientos encontrados para toda la familia, ya que ese mismo día su hijo de 11 años recibió el primer tratamiento de quimioterapia. “Había muchos sentimientos porque no siempre pasa que a tu único hijo le diagnostican leucemia y que el mismo día que empieza la quimio tu equipo juega la final más importante de su historia. Un día complicado, pero Cami la bancó bien y ese mismo día a la noche pudimos ir a dar esa vuelta olímpica que en realidad yo le pedí a mi mujer que la grabe para nosotros y la puse en los estados para mis amigos. Uno me lo pidió, se lo compartí y al otro día apareció en todos los portales”, contó sobre el contexto de la filmación.

El encuentro de Camilo con sus ídolos (Foto: Historias de Instagram @clublanusoficial)

La magnitud del impacto fue tal que el video llegó hasta el plantel profesional y todo el club puso de su esfuerzo para devolverle a Camilo un poco del amor que le brinda al Granate desde sus tres años de edad, cuando su papá lo bautizó llevándolo a la cancha por primera vez. “Me llamó Hernán Arboleya, que es del club, y me dijo que querían venir el día lunes. Le dije que no había problema si se colocaban barbijo y que el horario de visita era hasta las ocho″, recordó Javier sobre la primera conversación que mantuvo con el club.

Debido a cambios en el entrenamiento, la salida de los jugadores ese día se retrasó más de lo habitual, por lo que todo indicaba que no podrían pasar a visitar al pequeño por órdenes estrictas con respecto al horario de visita de la institución médica en la que estaba atendido. Pero, al igual que sucede en los partidos, hasta el último minuto hay que creer que todo es posible; y así fue.

Frente a todo pronóstico, Camilo recibió la emotiva visita de los defensores Sasha Marcich y Carlos Izquierdoz. El encuentro sucedió gracias a un papá totalmente comprometido en hacer feliz a su pequeño en este duro momento, quien le prometió al personal médico que los futbolistas también se fotografiarían con ellos y le regaló a cada uno una bolsa de pochoclos de su propio emprendimiento para convencerlos.

Sobre la predisposición de ambas figuras para conocer al niño, Rivas contó: “En el caso de Sasha me escribió la mujer y me dijo que cómo podía hacer para ir porque vive cerca. Y ahí le conté que Cali quería venir, que hable con él. En el entrenamiento coordinaron entre ellos y se aparecieron”.

Camilo con la medalla de la Conmebol (Foto: Historias de Instagram @pochocolos.don.camilo)

El momento del encuentro quedó registrado en imágenes compartidas por la cuenta oficial del club, donde se lo ve al pequeño posar feliz junto a sus dos ídolos. Sin embargo, la aparición de Cali y Sasha significó mucho más para la familia que lo que los deportistas pensaban.

“Cami empezó a sentir dolor en Navidad y sigue hasta hoy. Por eso, cada vez que ve una bata blanca, ya se pone mal. Pero cuando los vio entrar a ellos de civil, con ropa post entrenamiento, y vio el bolso de Lanús, se levantó, se sentó en la cama y puso una sonrisa gigante. Empezaron a sacar del bolso camisetas, muñequitos de los jugadores del club, una taza con el escudo y le dio besos a los jugadores, a los muñequitos”, relató Javier sobre la felicidad que se vivió en la sala del hospital.

“La verdad es que a Sasha yo lo miraba a la cara y se lo notaba muy conmovido. Por eso cuando después te dicen: ‘son once corriendo atrás de una pelota’, la verdad que sí, son once corriendo atrás de la pelota, pero sabes lo que transmiten... Estas son cosas que después uno piensa: estuve 44 años pagando, sufriendo, viajando, alentando en la C, en la B, en la A, en Argentina, afuera y con cinco minutos que me dieron ya me sentí hecho. Valió la pena cada piedrazo recibido, cada corrida en cancha ajena, todo, para regalarle ese recuerdo a mi hijo para toda la vida. Porque ahora no para de ver los videos de ese día y cada vez que los ve le vuelve la misma sonrisa”, explicó sobre la emoción que vivió toda la familia por lo vivido y el regalo que guardarán por siempre en su corazón.