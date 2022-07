Darwin Núñez, el delantero que le costó a Liverpool 75 millones de euros, marcó un póker e ilusiona a los hinchas

Si su complicado debut en pretemporada, en una derrota por 4-0 contra Manchester United, comenzó a sembrar dudas sobre la adaptación de Darwin Núñez en Liverpool, este jueves el uruguayo se encargó de despejarlas enfáticamente. Esta tarde, el delantero hizo su entrada a la cancha contra RB Leipzig al comienzo del segundo tiempo, con el resultado 1-0 a favor. Para cuando el árbitro pitó el final, Núñez había marcado cuatro goles más, confirmando que tiene muchísimo para ofrecerle a la imparable maquinaria ofensiva de los Reds.

Un rendimiento así no resulta suficiente para apurar conclusiones sobre qué impacto tendrá en la Premier League, pero sí mantiene altas las expectativas para la incorporación estrella de los dirigidos por Jürgen Klopp. El conjunto inglés desembolsó nada menos que 75 millones de euros a Benfica, con otros 25 millones en variables, que de activarse lo convertirían en el jugador más caro de la historia de la institución. Y tendrá que suplir a una verdadera leyenda Scouse en Sadio Mané, que fue vendido a Bayern Munich por 30 millones luego de seis años de éxito constante.

El compacto de la goleada de Liverpool

Núñez tiene apenas 23 años , pero el recorrido que tuvo que hacer para llegar hasta la cima del fútbol europeo fue largo y complicado. A sus 17 años sufrió una rotura de ligamentos que demoró por un año su debut en Peñarol. Recién en 2018 comenzó a tener rodaje sostenido en el equipo, pero tampoco duraría mucho en su Uruguay natal; tras 4 goles en 22 encuentros, desembarcó en Europa a mediados de 2019, precisamente en Almería, de la segunda división española.

Fue en Andalucía donde el delantero de Artigas tuvo su primera gran temporada en el fútbol profesional. Sus 16 goles en 30 partidos guiaron a los rojiblancos a un cuarto puesto en la Liga 2, aunque una derrota contra Girona en los playoffs indicaron que no fue suficiente para regresar a la máxima categoría. Sin embargo, su gran forma y perfil de punta rápido, que parte desde la izquierda y define con su gran primer toque, captó el interés de Benfica , que desembolsó 24 millones para convertirse en la venta más cara de la historia de la división.

Antes de llegar a Liverpool, Núñez demostró un gran nivel en Benfica

El primer curso de Núñez en Lisboa no fue fácil. Entre la adaptación a las presiones de un club de la magnitud de Benfica, una muy temprana eliminación en las fases clasificatorias de Champions y el Covid-19, el delantero no pudo replicar los números que habían justificado su inversión. No pudo hacer su debut en la red hasta fines de octubre y terminó la temporada con apenas seis tantos, pero agregó creación de chances de gol a su juego, acumulando diez asistencias.

Fue en la temporada pasada en que el uruguayo tuvo su explosión. Bajo las órdenes primero de Jorge Jesús y luego del interino Nelson Veríssimo, Núñez firmó sus mejores números en el fútbol europeo, aportando 26 goles en tan solo 28 partidos en la Primeira Liga, aunque su equipo igualó su posición anterior en el tercer puesto. No obstante, su campaña de Champions League hizo que toda la elite europea tome nota: despachó a Barcelona en la fase de grupos, anotando un doblete en una goleada de local por 3-0, y luego su gol contra Ajax le dio a su equipo la clasificación a cuartos de final.

El enorme rendimiento de Núñez en la Champions League captó el interés de Liverpool para llevárselo por una cifra que puede ser record

Esa instancia sería lo máximo a lo que llegaría Benfica esa temporada, pero sin antes poner contra las cuerdas nada menos que a Liverpool. Su performance en la serie, en la que convirtió un gol en cada partido, desató incluso los elogios de Jürgen Klopp, DT rival: “Es su hombre más peligroso, es un buen delantero, un jugador top . Ante nosotros se enfrentó en duras batallas con Ibou (Ibrahima Konaté) y demostró ser físicamente muy fuerte, pero también es rápido y tranquilo a la hora de definir”.

Ese cruce fue finalmente clave para propiciar su llegada al norte inglés. Sus hinchas se ilusionan con un nuevo delantero uruguayo en Anfield tras el enorme paso de Luis Suárez, hoy compañero de Darwin en la selección y, en el futuro cercano, su sucesor en la delantera charrúa. La importante cifra que pagó el club hará que los reflectores y el peso de las expectativas lo sigan hacia donde vaya, pero en aquel amistoso contra Leipzig demostró que no se dejará llevar por el ruido externo. Y en una temporada que también marcó también la llegada de Erling Haaland a Manchester City, principal competidor de Liverpool en Inglaterra, demostró que no puede esperar al siguiente desafío.