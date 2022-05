De ayer a hoy, el caudillo y el aprendiz: Sebastián Prediger y Ezequiel ‘Equi’ Fernández, el doble comando de Tigre, un equipo inolvidable

Cae la noche del 22 de noviembre de 2021. Tigre acaba de superar a Barracas Central por 1 a 0 y vuelve a la elite del fútbol argentino. Sebastián Prediger, el símbolo de ayer y de hoy, celebra con memoria selectiva. Se emociona con cierto resentimiento. “Objetivo cumplido. Estamos en paz porque volvimos a Primera. Jugamos muy bien y aquellos que no apoyaron esto, estoy seguro que fueron muy pocos. Recuerdo un mensaje que nos llegó a la concentración de un hincha, y se lo dedico a él. Decía que nos habíamos caído y se lo mandó a todo el plantel, así que se lo dedico a él”, contaba, por TV.

De pronto, se le cayeron unas lágrimas. Casi, casi, como ahora, cuando Tigre vuelve a ser una referencia estelar en el fútbol argentino. “Pensé en mi vieja que no la tengo más, en mi familia, en mis compañeros, en toda esta gente que esperó tanto para esto, lo que sufrimos. Sinceramente te digo que me siento en paz, me tocó ser campeón, descender con una campaña impresionante con Pipo y sufrí mucho en esta categoría. Me siento muy feliz con devolver a Tigre adonde tiene que estar”, decía.

El ascenso a primera

Ahora, Tigre está en donde un grupo de valientes lo sostuvo: en la cúspide del Everest, un semestre después. El descenso con el fútbol de galera, el ascenso con el colmillo entre los dientes y esta frutilla al postre de sus vidas, bajo los pulmones de un círculo central de sangre caliente. Un caudillo, el mismo Prediger, de 35 años. Y un crack del futuro, Ezequiel Fernández, Equi, de 19 años. Uno de los tantos préstamos xeneizes. Justo, justo, ante Boca…

“Cuando me llegó la oportunidad de venir a Tigre no lo dudé ni un segundo. Soy joven, pero pienso como un profesional. Y que muchos hablen de mí, de nosotros, es mágico”, cuenta el 5 juvenil. Que hace un puñado de semanas que se entretiene en Victoria, la estación que lo lanza a la fama. “El Mundo Boca es muy grande, y muchas veces no es tan fácil como parece o como dicen. Uno llega a cierta a edad que siente capaz, que ya no se siente un pibe, sino con ganas de mostrarse que está para sumar en Primera. Pero a veces, como me pasó a mí con muchos compañeros por delante, hay que salir de los flashes de Boca para sumar experiencia. Y luego volver, si toca, con más experiencia y estar listo”, contaba, siempre cerebral, como cuando juega, tiempo atrás. Boca tiene la posibilidad de ‘repescarlo’ ahora, en junio . Dependerá del mercado de pases o las ventas que pueda realizar.

Equi Fernández lucha contra Salvio, en el choque decisivo Marcelo Endelli - Getty Images South America

En cambio, el Perro convive en el Matador desde enero de 2018. Pasó de todo: el descenso, el primer título de la historia (ante Boca), el ascenso, la finalísima. “Las formas siempre estuvieron. Sinceramente estamos orgullosos de lo que hacemos”, cuenta el símbolo dentro del campo de juego. El ídolo, en realidad, es el histórico Patito Galmarini, quien arrancó su segundo ciclo en el club a mediados de 2014 y en este lapso se convirtió en el jugador con más presencias de la historia. Junto con Fernando Rubio (1945 y 1953), los únicos en ascender dos veces a la máxima categoría (2007 y 2021).

La final con Boca

De fugaz paso por Boca en 2010, Prediger lleva una declaración de principios en la frente. “El mérito de este equipo es que venimos jugando bien desde hace mucho tiempo , que hay un grupo extraordinario de jugadores, un cuerpo técnico muy laburador con el que estamos todos los días trabajando, gente que piensa todo el tiempo en cómo mejorar... Y creo que eso se nota. En el último tiempo, Tigre viene demostrando cuál es el camino por el que quiere ir, en cuanto al juego y con la proyección de muchos chicos que tienen un futuro enorme por delante”, reconoce.

Sebastián Prediger, del triunfo contra River a un momento histórico en la final contra Boca; el descenso, el título: es un símbolo de Tigre JUAN MABROMATA - AFP

Alexis Castro, una de las revelaciones, apunta a Equi con dulces palabras. “Es un jugador que me gusta, muy joven y con mucho para dar. Tiene una gran versatilidad. Recupera la pelota, la juega bien, rompe líneas, mete asistencias. Muy completo. Y tiene muchísimo para aprender”, advierte. Juntos, Prediger y Fernández, son dinamita y… serenidad. Juegan con pasión, juegan con inteligencia. Se complementan, se dan la mano. Dos bastiones del otro ganador. Boca le ganó la final con claridad, es el campeón de la Copa de la Liga, es cierto. Pero el Matador se llevó un reconocimiento mayúsculo, de su gente. Y del medio en general. Sobre todo, por su medio... campo.

Diego Martínez, el entrenador, los valora sobre todas las cosas. “No hay nada ni nadie más importante que el equipo, buscamos que se hable de Tigre como equipo, pero lo más importante es el grupo, lo colectivo. Y en ese sentido, el mediocampo es esencial”, argumenta. El entrenador es otra de las llaves del “triunfo”, luego de dirigir en las cinco categorías del fútbol argentino. Después de su primera y frustrante experiencia en primera en Godoy Cruz, el entrenador que trabajó en las divisiones inferiores de Boca asumió en Tigre en enero de 2021 en reemplazo de un símbolo del club, Juan Carlos Blengio.

Del ascenso a la consagración de haber llegado. Ni Racing, ni Independiente. Ni River, ni San Lorenzo. Tigre chocó de frente con Boca. Del barro al cielo, primero, con Prediger. Ahora, con Equi. Los socios del quite y del juego. Nadie garantiza que sigan jugando juntos. Lo buscan de Colón y de la Ribera. Sin embargo, este presente es para toda la vida. Los socios de Tigre, una marca registrada de sueños imposibles...

Convertidos casi, casi, en realidad.