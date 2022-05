Juan Román Riquelme pidió separar lo futbolístico de la denuncia por abuso sexual en el caso Villa: “Cuando la Justicia dictamine, Boca tomará medidas”

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a hablar de Sebastián Villa después de haberlo halagado en una conferencia de prensa, con declaraciones que resonaron en medio de la denuncia de abuso sexual e intento de homicidio en contra del jugador. “Cuando la Justicia dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde”, aseguró hoy el histórico diez del xeneize, más cauto que en la oportunidad anterior.

El ídolo de Boca, incluso, quiso explicar en qué términos habló aquella vez en la que dijo que en el club estaban “agradecidos con Villa” y que era “el mejor jugador” del fútbol argentino. “Hice una nota de fútbol, si hablamos de fútbol hay que separar las cosas. El otro tema es otra cosa, odiamos el otro tema, sea quien sea”, planteó el dirigente en Radio 10.

“Cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol. Y cuando es otro tema, bueno, lo otro nos da bronca”, aseguró en ese sentido Riquelme, quien dijo que el equipo de legales de la institución se ocupa de la causa que involucra al delantero, a cargo de la fiscal Verónica Pérez y la auxiliar fiscal Vanesa González, en Lomas de Zamora.

“Cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol. Y este chico sabe jugar al fútbol”, insistió el exdiez, que apareció anoche en un video abrazado a Villa en medio de los festejos, después de que Boca se quedara con la Copa de la Liga ante Tigre, en Córdoba.

Asimismo, el vicepresidente del xeneize se quejó por las críticas que recibió en su anterior intervención, que fue considerada como benévola ante el jugador. “Me tengo que aguantar: ‘Que Riquelme esto, lo otro’. No soy tan inteligente para hablar, trato de hablar con las palabras que sé que me van a entender. Tomo las cosas de esta manera y no le doy tanta vuelta, las cosas son bastante claras”, indicó.

También consideró que se trata de generar “nerviosismo” sobre el club con este tipo de cuestionamientos que recaen sobre él. “No van a lograr que a mí me pongan nervioso, tengo que cuidar a mi club”, advirtió.

“Villa se encuentra golpeado”

En tanto, se mostró “de acuerdo” con repudiar el abuso sexual y se refirió al presente de Villa. “Están los psicólogos, mucha gente detrás que trabaja mucho. También tiene su gente él, que trabaja para él. Nosotros lo acompañamos cada día y se encuentra bien, golpeado como corresponde, pero no podemos hacer más que eso hasta que se aclare todo”, dijo Riquelme.

Sin embargo, manifestó que todavía no se había interiorizado sobre el avance que tuvo hoy la causa, con las conclusiones del peritaje psiquiátrico a la víctima, que complicaron la situación judicial del jugador.

Este informe constató que la joven denunciante presenta indicadores de abuso sexual y un ”trastorno de estrés postraumático”, mientras que en su relato no se advirtieron “indicadores de fabulación o mendacidad”.