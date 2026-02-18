De la flojera defensiva del Atlético de Madrid se aprovechó un delantero de Brujas, de madre argentina

Los partidos perfectos, como el 4-0 a Barcelona por la Copa del Rey, son una excepción para el Atlético de Madrid en esta temporada. La norma es la inestabilidad, la incertidumbre y el sufrimiento. En defensa concede y tiene fragilidades que se salen del manual de la solidez y la firmeza que predica Diego Simeone y fue la seña de identidad del equipo en su larga gestión.

En la Champions League, haber recibido goles (15) en todos los partidos (8) de la Tabla General le hace cumplir la penitencia de pasar por los play-offs de los 16os. de final. La visita a la encantadora ciudad de Brujas, donde se jugó con una temperatura casi de 0 grado, aumentada por el calor ambiental que bajaba de las tribunas del Jan Breydelstadion, al Atlético le dejó un regusto amargo que ya conoció en 2018 (0-0) y en 2022 (0-2).

Analizado fríamente, un 3-3 de visitante no es un mal resultado para el desquite del martes próximo en el estadio Metropolitano. Ahora, un análisis un poco más profundo hace ver algunas preocupaciones para el Atlético, que desperdició dos ventajas (2-0 y 3-2) y tuvo dificultades para frenar a un rival atrevido y que siempre se movió a un ritmo alto. Lo sintetizó muy bien al final el capitán Koke: “No hemos sabido mantener el resultado. Una montaña rusa, como todo el año".

Julián Álvarez convierte de penal el 1-0 del Atlético de Madrid Omar Havana - AP

De hecho, el empate le quedó más que bien al desarrollo. Ahí están algunos de los datos que reflejan la mejor producción de Brujas, superior en posesión (58%), en remates (17, diez al arco, contra los 13 y 4 del rival). Brujas se potencia en su casa, donde en la etapa clasificatoria venció a Monaco y Olympique de Marsella, empató ante Barcelona y solo perdió con Arsenal, el líder de la tabla general.

Atlético no terminó sacando provecho de un regalo inicial, la mano en el área de Joaquin Seys en un salto completamente descoordinado. A los 8 minutos, Julián Álvarez convirtió el penal con un derechazo seco, junto a un poste. Quinto gol de la Araña en ocho cotejos de esta Champions, pero a diferencia de los cuatro encuentros anteriores en los que marcó, esta vez no fue suficiente para ganar. Y eso que en el tiempo adicionado del primer tiempo, un córner de Julián, peinado en el primer palo por Griezmann, fue conectado en el segundo poste por Ademola Lookman, que viene de Atalanta con una respetable estadística por la Champions: seis goles y tres asistencias en 14 encuentros.

El 2-0 era un premio excesivo para el Atlético, que había pasado por apuros y, como tantas veces, se encomendaba a las atajadas de Jan Oblak. Brujas era valiente, pero le faltaba filo para terminar bien los ataques. Lo encontró en la segunda etapa con un delantero de madre argentina: Nicoló Tresoldi, de 21 años, nació en Cagliari, tiene pasaporte argentino y representando a los Sub 19 y 21 de Alemania -se formó en el Hannover- metió 13 goles en 30 partidos.

Define Christos Tzolis para el empate 3-3 de Brujas NICOLAS TUCAT - AFP

En esta Champions, Tresoldi llevaba tres tantos (a Glasgow Rangers -etapa previa- Monaco y Barcelona) y sumó uno más al anticiparse a los zagueros centrales del Atlético para conectar un centro y establecer el 2-2. Y tuvo una participación vital en el primero de Brujas, con un cabezazo que despejó Oblak y capitalizó Onyedika. El padre de Tresoldi, Emanuele, fue futbolista y enfrentó al Cholo en su época en el calcio.

El día previo al partido, en una entrevista con Marca, Tresoldi confirmó que puede ser convocado por la Argentina, también por Italia o continuar en Alemania, hasta que dispute tres partidos en alguna selección mayor. “Tengo la garra argentina, la calma alemana y la mentalidad italiana”, se definió este centro-delantero de 1,86m y movimientos coordinados y profundos. Bárbara Caffi, la madre argentina, respetará la elección que haga su hijo si le llega alguna convocatoria: ”Nosotros [por los padres] nos quedamos atrás, es su historia y su camino que debe elegir y lo apoyaremos”.

Lo más destacado de Brujas 3 - Atlético de Madrid 3

La impactante goleada de seis días atrás a Barcelona fue un descubrimiento deslumbrante para el conjunto colchonero y Simeone en lo que a la conformación del equipo se refiere. Para empezar a cumplir con el objetivo-obligación de entrar en los octavos de final de la Champions League, se repitieron 10 de los titulares de aquella goleada, la clase de actuación que renueva ilusiones y expectativas, que da fuerzas para un relanzamiento. La única variante fue por la rotación de arqueros en las competencias: Oblak, indiscutido en la Liga y la Champions, reemplazó a Juan Musso.

La formación tiene sus peculiaridades y novedades, como la inmediata inclusión de Lookman, el delantero incorporado hace un par de semanas por 35 millones de euros. Los zagueros centrales Pubill y Hancko, refuerzos del mercado de pases de principios de temporada, desplazaron a Giménez y Lenglet. Molina recuperó la continuidad que no tenía en el lateral derecho, Llorente pasó a ser lugarteniente de Koke en el eje y Griezmann, que venía pasando muchos minutos en el banco, volvió a escena con la magia intacta. La sequía no le quitó la condición de intocable a Julián, que justamente volvió al gol contra Barcelona. La única pieza que está quedando al margen por una causa de fuerza mayor es el lesionado Pablo Barrios, un volante tan útil con la pelota como en lo táctico.

Giuliano Simeone intenta anticiparse a Joaquin Seys NICOLAS TUCAT - AFP

A medida que el encuentro se complicó con el 2-2 de Brujas, Simeone buscó variantes con los ingresos de Sørloth (cabezazo en el travesaño y un mano a mano que le tapó el arquero Mignolet) y Baena. Hubo otro golpe de fortuna -gol en contra- que el Atlético no terminó de capitalizar: a los 33 minutos, el centro desde la derecha de Llorente fue enviado hacia adentro de su arco por el central ecuatoriano Joel Ordóñez. Debía aguantar un cuarto de hora el Atlético, y no pudo, con Molina habilitando la entrada del griego Tzolis, autor del 3-3 a los 44 minutos.

“Brujas es el equipo más intenso de la Champions. Tiene juventud, sabíamos que no iba a ser simple. Nos faltó contundencia defensiva”, fue la síntesis de Simeone, consciente de que el 4-0 a Barcelona fue un oasis en un recorrido general mayormente espinoso.