Defensa y Justicia recibe este sábado a Coquimbo Unido de Chile, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, luego de empatar sin goles en la ida, y busca llegar a la final del sábado 23 de este mes en Córdoba contra Lanús. El partido se juega desde las 20.30 en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión de DirecTV Sports y de ESPN.

La serie comenzó complicada por la suspensión inicial del encuentro del pasado jueves 7 en Santiago de Chile, donde Coquimbo iba a ser local fuera de La Serena, por tres casos positivos en coronavirus de los jugadores del Halcón (el defensor Rafael Delgado, el volante uruguayo Washington Camacho y el delantero Francisco Pizzini), que dieron negativo al momento de salir de la Argentina.

Esto derivó en una intromisión del Ministerio de Sanidad de Chile, que los testeó al arribar a su capital, encontró estos casos (en Camacho significó una reinfección), y como consecuencia la Confederación Sudamericana trasladó la serie a Asunción de Paraguay. Allí igualaron 0-0, en un partido que Defensa y Justicia dominó y contó con varias ocasiones claras para llevarse una importante victoria, aunque la falta de efectividad lo dejó con buenas posibilidades a Coquimbo.

De cara a la vuelta, el entrenador Hernán Crespo dispuso que los mismos jugadores saldrán a la cancha en la búsqueda de la primera final internacional en la historia del Halcón de Varela. En consecuencia, Defensa y Justicia presentará un esquema de 3-1-4-2.

Por su parte, Coquimbo Unido, último en la Primera División chilena, presenta una duda en el mediocampo entre Fernando Manríquez, quien salió con una molestia muscular en la ida, y Jorge Paul Gatica. Además, el atacante Lautaro Palacios pareciera no llegar al cien por cien desde lo físico y lo sustituirá el venezolano Rafael Arace. Los futbolistas argentinos titulares serán el arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y el defensor Federico Pereyra (ex Tristán Suárez).

Del otro lado espera Lanús, que eliminó a Vélez en la otra semifinal, con triunfos por 1-0 y 3-0. La final será en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Franco Paredes, Adonis Frías, Héctor Martínez; Valentín Larralde; Ciro Rius, Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo, Emanuel Brítez; Walter Bou y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Coquimbo Unido: Matías Cano; Víctor González Chang, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez o Jorge Paul Gatica, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Rafael Arace y Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera Fonseca.

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Horario de inicio: 20.30.

TV: DirecTV Sports y ESPN.

