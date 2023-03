Defensa y Justicia - Talleres: un empate entretenido, condimentado por el polémico penal que sancionó Fernando Rapallini

escuchar

A Defensa y Justicia no le alcanzó el punto del empate para alcanzar a San Lorenzo en el primer puesto de la Liga Profesional. Talleres, en tanto, no logró dar el salto al segundo puesto. De todas maneras, ambos equipos son animadores del torneo por la vocación ofensiva, independientemente del rival y de si son locales o visitantes. Tienen estilos identificables, que contribuyen a que se armen buenos partidos, entretenidos, de ida y vuelta, sostenidos en lo colectivo y lo individual. Como prueba de ello, antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Santiago Solari quedó en posición de gol en el área cordobesa, pero no le pegó bien a la pelota.

Fue el preámbulo de la apertura del marcador, sucedida a los 4 minutos. Tras un foul al colombiano Diego Valoyes a un par de metros del área grande, el zurdo Rodrigo Garro se benefició de que la barrera de Defensa se abriera por el medio para que su tiro libre se metiera junto a un poste, sin que llegara la volada de Ezequiel Unsain. Quinto gol de Garro con la camiseta de Talleres; cuatro fueron desde fuera del área, y dos de ellos, de tiro libre.

Compacto de Defensa y Justicia 1 vs. Talleres 1

El partido empezaba a cumplir las expectativas. Pese al sofocante clima, el despliegue de ambos equipos era intenso. Defensa, con la salida clara de Kevin Gutiérrez en el círculo central y la potencia de David Barbona en la línea de volantes. Talleres tenía menos posesión, pero era más directo en sus ataques. No necesitaba tantos pases ni elaboración para crear ocasiones. Un cabezazo de Valoyes salió desviado y una llegada de Gastón Benavídez fue neutralizada por Unsain.

Era un buen partido, que en el tiempo adicional del primer período fue un poco distorsionado por el penal que sancionó el árbitro mundialista Fernando Rapallini. “Uvita” Fernández giró en el área y cayó, sin que el cruce del zaguero Juan Rodríguez llegara a cometerle foul. Rapallini, que estaba cerca de la acción, interpretó que al delantero le habían tocado el pie de apoyo. Si hubo contacto, fue mínimo, insuficiente para derribarlo.

Uruguayos en Florencio Varela: Michael Santos, de Talleres, lleva la pelota, perseguido por Agustín Sant'Anna. Fotobaires

Talleres protestó por la sanción y esperó una intervención del VAR, a cargo de Diego Abal, que nunca llegó. Uvita Fernández ejecutó con seguridad y precisión el penal, el tercero que convierte en esta Liga Profesional, para un total de cinco tantos, uno menos que los de Mateo Retegui, el máximo anotador. Finalizada la primera etapa, varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Talleres volvieron a reclamarle a Rapallini, que expulsó a un colaborador del entrenador Javier Gandolfi.

De arranque en el segundo período, Barbona reventó el travesaño con un remate de media distancia. Algunos síntomas de cansancio restaron precisión al desarrollo. Talleres llegó con un desborde de Valoyes y una asistencia a Francisco Pizzini, que le erró a la pelota. Más tarde, a los 38 minutos, cuando Pizzini salió reemplazado se llevó un encendido aplauso de los hinchas de Defensa y Justicia, en reconocimiento por haber sido una pieza importante cuando integró el equipo de Florencio Varela que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa.

Kevin Gutiérrez se anticipa a Rodrigo Garro, el autor del gol de Talleres mediante un tiro libre. Fotobaires

El ataque local fue más sostenido en el cierre del partido, estuvo más cerca del triunfo. Lo habría conseguido a los 37 minutos de no mediar una estupenda atajada de Guido Herrera, que con notables reflejos desvió abajo un remate del colombiano Edwin Mosquera. El balance total dejó 25 remates (16 de Defensa y 9 de Talleres). De los seis del Halcón que fueron al arco de la T, el más valioso terminó siendo el que surgió de una polémica interpretación de Rapallini.

LA NACION