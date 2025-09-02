Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Defensores de Belgrano venció por 1-0 a Colón como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Defensores de Belgrano venció por 1-0 a Colón como local, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Gonzalo Gamarra, a los 54 minutos.
En la próxima fecha, Colón se medirá con Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Defensores de Belgrano tendrá como rival a Mitre.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
River le ganó por 2-0 a San Martín en el Monumental, sigue invicto y es puntero en el torneo Clausura
- 2
El Inter Miami de Lionel Messi cayó 3 a 0 ante Seattle Sounders, que salió campeón de la Leagues Cup
- 3
River sigue en su tónica: resuelve el momento, pero no sale del equipo “cinco puntos”
- 4
La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi