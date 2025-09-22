Dembélé o Yamal, los dos grandes candidatos a llevarse por primera vez el Balón de Oro

Mientras la vigencia futbolística de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se extiende en ligas que no tallan para ser considerados al premio individual más prestigioso y tradicional de Europa, el Balón de Oro que se entregará este lunes en París caerá en manos de alguien que nunca lo ganó, ya archivada la época en la que entre Leo (8) y CR7 (5) se repartieron 13 distinciones entre 2008 y 2023. En ese período, el duopolio solo fue interrumpido por Luka Modric (2018), Karim Benzema (2022) y Rodri (2024). El de 2020 fue declarado vacante a causa de la pandemia.

La gala que se llevará a cabo a las 16 (hora argentina) en el Theatre du Chatelet de París.

El español Rodri no aspira a revalidar el premio, ya que una larga lesión en una rodilla lo alejó de la actividad en la temporada pasada. De la lista de los 30 futbolistas elegibles, hay dos nombres que pican en punta para quedarse con el Balón de Oro: Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) y Lamine Yamal (Barcelona). La nómina de los 30 finalistas es confeccionada por France Football, revista asociada a L’Équipe que viene organizando la gala desde 1956 (en coincidencia con el nacimiento de la Copa de Europa, hoy Champions League).

El ganador surge de la votación de un jurado integrado por 100 periodistas, uno por cada país de los 100 primeros del ranking FIFA. Cada jurado vota a diez jugadores, con una puntuación decreciente: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. De la suma de puntos surge el vencedor.

Lautaro Martínez, uno de los dos candidatos argentinos entre los 30 elegibles para el Balón de Oro BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los dos argentinos que figuran en la lista son Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Difícilmente queden en alguno de los tres lugares del podio. Para conceder el premio se tiene en cuenta el rendimiento individual de la temporada pasada y los logros colectivos.

El Toro convirtió 24 goles y dio siete asistencias en 53 partidos en un Inter que fue finalista de la Champions League, segundo de Napoli en la Serie A, cayó frente a Milan en la definición de la Supercopa de Italia y también perdió el clásico en las semifinales de la Copa Italia. Mac Allister se constituyó en un volante completo en el Liverpool que obtuvo la Premier League y cortó la hegemonía de cuatro títulos de Manchester City. Contabilizó siete tantos y seis pases-gol en 49 partidos, dentro de una producción que también incluye recuperaciones de la pelota y duelos ganados. En la Champions League, Liverpool fue eliminado por penales en los octavos de final por PSG.

Alexis Mac Allister es el termómetro de Liverpool; el mediocampista argentino se consolidó como uno de los mejores del mundo PAUL ELLIS� - AFP�

Las especulaciones apuntan a la consagración de Dembélé (35 goles y 16 asistencias en 53 encuentros). Los números de Yamal, además de una riqueza técnica que encandila, también son destacados (18 y 25 en 55). Ambos fueron figuras de sus equipos en los títulos de la Ligue 1 y La Liga, pero el extremo al que Luis Enrique reconvirtió en centro-delantero saca una luz de ventaja por ser uno de los artífices en la primera Champions League obtenida por PSG, tras apabullar por 5-0 a Inter en la final. En la campaña europea contribuyó con ocho tantos y seis pases-gol en 15 cotejos.

En el nivel de selección, Yamal fue subcampeón de la Nations League con España, que cayó por penales en la final ante Portugal. El delantero de Barcelona también está entre los elegibles al Premio Raymond Kopa, destinado para los jugadores menores de 21 años. Ya lo obtuvo en la temporada pasada. Para el Kopa no hay argentinos entre los aspirantes.

¿Puede haber una sorpresa, un tapado que postergue a los dos delanteros? Algunas predicciones no descartan a Vitinha, el cerebro y motor del mediocampo de PSG. Se exprimió a fondo en 59 partidos, con ocho goles y cinco asistencias, además de integrar al Portugal campeón de la Nations League. En caso de ser reconocido, se mantendría el criterio del año anterior, con Rodri, en quien se reconoció más al futbolista pensante y organizador, que hace jugar al resto, que al delantero que impacta con su habilidad y eficacia.

En cuanto a los clubes representados con más futbolistas entre los 30 candidatos, a la cabeza figura Paris Saint Germain, con nueve; seguido por Barcelona, con cuatro, y Liverpool y Real Madrid, ambos con tres.

Emiliano Martínez, ganador en los últimos dos años del premio Lev Yashin, reservado para el mejor arquero, vuelve a estar entre diez nominados, entre los cuales Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain) es el candidato con más posibilidades. Los otros arqueros seleccionados son Alisson Becker (Liverpool), Yann Sommer (Inter), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), David Raya (Arsenal) y Matz Sels (Nottingham Forest).

El premio Johan Cruyff al mejor entrenador tiene a Luis Enrique como el mejor perfilado. El director técnico de PSG compite con Hansi Flick (Barcelona), Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) y Antonio Conte (Napoli).

Para el Balón de Oro femenino, nuevamente están entre las 30 candidatas las dos ganadoras de los últimos cuatro años, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas de Barcelona.

Se presume que la gala de este lunes no tendrá la polémica y agitación del año anterior, cuando Real Madrid, por decisión del presidente Florentino Pérez, bajó a último momento a toda su delegación del viaje a París ante la filtración de que el Balón de Oro no iba a ser para Vinicius, que quedó segundo, detrás de Rodri.

Los 30 futbolistas candidatos al Balón de Oro