Deportivo Cali-Boca, Copa Libertadores: horario, TV y formaciones del debut de los xeneizes en Colombia

Arranca nuevamente la aventura para Boca en el torneo que más lo seduce. Este martes, desde las 21.30, se enfrentará con Deportivo Cali, por el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El encuentro, que se disputará en Cali, será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por Fox Sports y Star+.

Deportivo Cali llega a este compromiso tras igualar 0-0 con Deportes La Equidad y sólo ganó uno de sus últimos cinco encuentros por el torneo local, en el que se ubica en la antepenúltima posición, con 12 puntos de 42 posibles, a tres del último puesto. A pesar de este presente poco alentador, los medios colombianos aseguran que se espera un estadio con 30 mil espectadores.

El último cruce en la Copa Libertadores 2016

Mientras que Boca igualó 2-2 con Arsenal, por el torneo de la Copa de Liga Profesional. A pesar de que acumula 3 partidos sin poder ganar como loca, lo xeneizes se colocan en el 2° lugar de la Zona B, con 15 unidades en 8 encuentro.

No será un arranque sencillo para Boca, porque tiene varios jugadores sancionados producto de los incidentes tras la eliminación por penales en los octavos de final ante Atlético Mineiro. Es por eso que, para varias fechas de la etapa de grupos, Battaglia deberá parar un equipo alternativo en algunos puestos. Por eso, ante Deportivo Cali planea hacer varios cambios en relación al equipo que igualó ante Arsenal, por la Copa Liga Profesional. Además, no podrá estar Guillermo Fernández, que no está recuperado de su molestia muscular en el gemelo derecho y por eso no será parte del plantel.

Probables formaciones

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez, José Caldera, Jorge Marsiglia y Christian Mafla; Jimmy Congo, Enrique Camargo y Kevin Velasco; Yony González, Teo Gutiérrez y Agustín Vuletich. DT: Rafael Dudamel.

Horario: 21.30.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Deportivo Cali.

TV: Fox Sports y Star +.