Deportivo Español desvinculó a su abogado por tocar el piano en el show de Milei con la camiseta del club

Después del show de Javier Milei en el Movistar Arena, Deportivo Español desvinculó a su abogado por haber tocado el piano con la camiseta del equipo puesta y declaró que la institución tiene un ideal fundacional basado en la “apolitización”. “A sabiendas de que dicha acción no fue malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club“, expresó en un comunicado.

Se trata de Fernando Mezzina, quien se especializa en Derecho Penal y Deportivo, y formaba parte del equipo legal del club del ascenso argentino.

A raíz del show del Presidente de este lunes, la Comisión Directiva del conjunto de Bajo Flores emitieron un comunicado para informar la desvinculación de Mezzina. “Desde el club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable”, comenzó.

Deportivo Español desvinculó a su abogado

Además continuó: “De esta manera negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que no nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político“.

Mezzina forma parte de “La Banda Presidencial” como tecladista. Este lunes, mientras daba a conocer a los integrantes del grupo que estaban en el escenario, Milei lo presentó como: “El heredero de Jon Lord. El majestuoso, único e incomparable. El abogado del liberalismo”.

Meses atrás, cuando dos jugadores de Deportivo Español denunciaron coimas en el ascenso por arreglo de partidos, Mezzina les brindó asistencia como abogado del club, junto con la secretaria Verónica Hermida y el delegado ante la AFA, Leonardo Campos.

Deportivo Español anunció la desvinculación de su abogado

Según su página de Linkedin, Mezzina estudió Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y realizó un posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). También ejerce como profesional independiente desde octubre de 2020.

Este lunes, Milei presentó en el Movistar Arena su nuevo libro La construcción del milagro, donde también dio una entrevista que le hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni. En tanto, antes del anuncio, el Presidente realizó un show musical, en el que interpretó nueve canciones y, en algunas de ellas, modificó la letra para apuntar contra el kirchnerismo o respaldar a La Libertad Avanza (LLA).

Junto con su banda, el mandatario interpretó Panic Show (La Renga), Demoliendo hoteles (Charly García), Rock del gato (Ratones paranoicos), Blues del equipaje (La Mississipi), No me arrepiento de este amor (versión de Attaque 77), Dame el fuego de tu amor (Sandro), Hava Nagila (canción tradicional judía), Libre (Nino Bravo) y Tu vicio (Charly García), con la letra cambiada a “Yo soy un liberal”.