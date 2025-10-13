El golazo de Central Córdoba de Rosario desde (casi) la mitad de la cancha en la Primera C

Una verdadera perla se vio en en duelo de ida de los cuartos de final del torneo reducido de la Primera C. En el duelo en el que Central Córdoba le ganó como visitante a Deportivo Español por 2 a 1, hubo un golazo casi desde la mitad de la cancha. No fue el único: el equipo rosarino lo ganó con otro gran impacto, ahora de tiro libre, en el último minuto.

La tarde en el estadio Nueva España empezó con el gol marcado por el Gallego. A los 18 minutos y tras un centro de Mauricio Fernández, la defensa visitante se durmió y Gonzalo Vivanco se anticipó ante la salida del arquero Facundo Gastaudo, punteó la pelota y puso el 1 a 0, con el que terminó la primera etapa.

Central Córdoba de Rosario festejó el triunfo logrado como visitante con dos golazos, uno desde casi mitad de cancha Central Córdoba

Los rosarinos perdían y las noticias malas continuaban. Mateo Yaszczuk se fue expulsado por una patada a Nicolás Ríos a la altura de la cabeza. Todo parecía perfecto para los locales. Sin embargo, llegó la recuperación del Charrúa, y fue con una joya.

Se disputaban poco más de 12 minutos de esa segunda etapa cuando Tomás Ramírez recibió unos metros más adelante de la línea del medio campo, vio adelantado al arquero Mauro Ruggiero y sacó un zapatazo de zurda, que hizo una parábola y se metió por arriba, en el primer palo. Un verdadero golazo del jugador de Central Córdoba.

¡¡ESPECTACULAR GOLAZO DE CASI LA MITAD DE CANCHA!!



Ramírez sorprendió a todos y puso el 1-1 entre Central Córdoba de Rosario y Deportivo Español.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/WwOkIh29j3 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 13, 2025

Pero al partido le faltaba más. A pesar de ese hombre de menos, los rosarinos se llevaron el triunfo con otro golazo. A los 46 minutos, Facundo Marín se hizo cargo de un tiro libre a unos 20 metros del arco, y la clavó en el ángulo del palo del arquero para que todo sea festejo rosarino sobre el final del encuentro.

¡¡GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA DE ROSARIO, LO DIO VUELTA CON UNO MENOS!!



Facundo Marín, de TIRO LIBRE, convirtió el 2-1 ante Deportivo Español.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/iLtZb2kQX7 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 13, 2025

Un gran triunfo para el Charrúa, dirigido por la dupla Daniel Teglia y Diego Acoglanis. La revancha se disputará el próximo fin de semana en el Gabino Sosa de Rosario, desquite al que Español irá con la obligación de ganar; en caso de empate en el global, todo se definirá por penales.

Vale destacar que la Primera C ya tuvo a su primer ascendido: se trata de Camioneros, que derrotó en la final a Ituzaingó. Mientras el quipo de la zona oeste que perdió esa definición espera rival en las semifinales, se están disputando los cuartos de final con tres cruces. El mencionado de Central Córdoba de Rosario ante Deportivo Español, y también Sportivo Barracas ante Luján, que igualaron 0 a 0 en la ida, y Leandro Alem, que le ganó 1 a 0 a Berazategui en el primero de los otros dos choques.