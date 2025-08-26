LA NACION

Deportivo Morón - Gimnasia de Mendoza, Primera Nacional: el partido de la jornada 20

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Deportivo Morón y Gimnasia de Mendoza se miden este miércoles a las 21:10 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido de la fecha 20 de la Primera Nacional.

En el torneo, Deportivo Morón viene de ganar ante Nueva Chicago por 1-0 mientras que Gimnasia de Mendoza viene de perder ante Central Norte Salta por 1-0.

Deportivo Morón suma 46 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia de Mendoza tiene 52 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

