Deportivo Morón y San Martín de Tucumán empataron 0-0 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Deportivo Morón y San Martín de Tucumán empataron 0-0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano este domingo 12 de octubre, en un partido de la jornada 35 de la Primera Nacional.
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
