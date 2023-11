escuchar

Ángel Di María reveló que le agradeció a Diego Maradona después de convertir su gol en la final del Mundial de Qatar, en el que la selección argentina ganó su tercera Copa del Mundo. El “Fideo” fue entrevistado por Dalma, la hija del número 10, para el documental de HBO Max “La Hija de Dios”, y allí el jugador de Benfica contó que su reacción fue espontánea y que ni siquiera la recordaba de no ser por el video de su festejo.

“En la Copa América sí lo tenía presente, y sí le pedía antes de la final, que hice el gol contra Brasil, que me ayude, después de tantas finales que me había perdido y lesiones. Yo creo que me ayudó en ese momento. En la Finalissima también le pedí antes de salir a la cancha. Y en la final creo que hice el gol y no sé, se ve que fue el instinto de decirlo sin pensarlo. Y lo dije, porque miré el video, lo mandé al grupo de mi familia, al grupo de la familia de mi mujer, y todos me decían ‘sí, lo dijiste’. Fue algo que me salió de adentro”, recordó.

Luego, Di María agregó que siente que Maradona lo “ayudó” en su rendimiento en aquella final, en la que la Argentina igualó 3-3 y se impuso en los penales: “A mí me hubiese encantado que esté, por lo que él representa para el país y para el mundo, lo que representa la camiseta de la selección argentina y las ganas que tenía que Argentina sea campeón de vuelta. Seguramente desde ahí arriba ayudó a ganar la Copa América, la Finalissima y esta Copa del Mundo que era lo que él tanto amaba. Ayudó a eso y a mí en especial a hacer los goles”.

Maradona también fue el DT que le dio el debut en la selección mayor a Di María en 2008, al término de los Juegos Olímpicos de Beijing en donde consiguió el oro, y también lo convocó a su primer Mundial, Sudáfrica 2010. El delantero también conserva un muy grato recuerdo de aquella etapa, como lo rememoró en el documental: “Entramos con lo justo, mil cosas que pasaron en ese momento. Cuando todos me mataban, él estaba ahí, me seguía bancando. Me decía ‘más te puteen, más vas a jugar’. Por momentos decía este está loco, me sigue poniendo, me putean de todos lados. Venía a la pieza a la noche, yo concentraba solo, me contaba cosas de Napoli, de cuando volvió a Boca, un poco de la vida. Para mí era algo especial tenerlo sentado ahí en la cama, me decía jugá sin miedo”.

El Diego había hecho público su apoyo hacia el jugador cuando lo dirigía. En una de sus frases más memorables durante su etapa como seleccionador hizo una enérgica defensa suya en la previa de la Copa del Mundo donde participó: “A Di María me lo resistían. En el partido contra Uruguay [victoria por 1-0] todos querían que ponga a otros jugadores en ese encuentro. Y yo le dije al pibe: ‘yo muero con vos’”.

Las críticas que recibía Di María en aquella época tenían que ver con el hecho de que el delantero no era conocido por el público general debido al poco tiempo que pasó en Rosario Central antes de ser vendido a Benfica en 2007, pero Maradona aseguró que él había seguido su desarrollo: “Yo lo veía. El pibe pasaba la línea de la pelota con una facilidad bárbara y te encaraba acá [se señala la frente]. Cuando él corre de punta, como dicen los italianos, hace destrozos. Porque tiene enganche para adentro y para afuera, tiene gol y un remate bárbaro, tira unos centros bárbaros y es guapo. ¡Y es así! [Levanta su dedo meñique]. Lo marcan estos marcadores de punta portugueses y él los encara, le pegan y los vuelve a encarar, no tiene ningún problema”.

