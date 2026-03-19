Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa estará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini para el encuentro entre Estudiantes (RC) y River del domingo a las 17.45 y Leandro Rey Hilfer irá a la Bombonera el mismo día, pero a las 20, para el encuentro entre Boca e Instituto. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Hernán Mastrángelo fue el designado para el encuentro entre Independiente y Talleres, que se disputa el sábado a las 20 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Además, Andrés Merlos dirigirá Belgrano vs. Racing a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra. Por último, Ariel Penel impartirá justicia en Deportivo Riestra vs. San Lorenzo el miércoles a las 19 en el Guillermo Laza.

Nazareno Arasa estará en Río Cuarto para arbitrar el encuentro entre Estudiantes y River Walter Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

21: Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Iglesias

21: Atlético Tucumán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nahuel Viñas

Sábado 21 de marzo

15.30: Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

17.45: Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Lucas Pardo

17.45: Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Sebastián Martinez

AVAR: Mariana De Almeida

20: Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Daiana Milone

22.15: Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

Domingo 22 de marzo

15.30: Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

17.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

20: Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Manuel Sánchez

22.15: Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Belén Bevilaqua

22.15: Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Gisela Bosso

Lunes 23 de marzo

19: Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Damián Espinoza

21.15: Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Verlotta

Miércoles 25 de marzo

19: Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium