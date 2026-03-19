Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la duodécima jornada; Leandro Rey Hilfer dirigirá Boca vs. Instituto y Nazareno Arasa hará lo propio en Estudiantes (RC) vs. River
- 4 minutos de lectura'
La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa estará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini para el encuentro entre Estudiantes (RC) y River del domingo a las 17.45 y Leandro Rey Hilfer irá a la Bombonera el mismo día, pero a las 20, para el encuentro entre Boca e Instituto. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Hernán Mastrángelo fue el designado para el encuentro entre Independiente y Talleres, que se disputa el sábado a las 20 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Además, Andrés Merlos dirigirá Belgrano vs. Racing a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra. Por último, Ariel Penel impartirá justicia en Deportivo Riestra vs. San Lorenzo el miércoles a las 19 en el Guillermo Laza.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de marzo
21: Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gastón Iglesias
21: Atlético Tucumán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Federico Guaymas
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nahuel Viñas
Sábado 21 de marzo
15.30: Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
17.45: Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Lucas Pardo
17.45: Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Sebastián Martinez
- AVAR: Mariana De Almeida
20: Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Daiana Milone
22.15: Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Carlos Córdoba
Domingo 22 de marzo
15.30: Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
- Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
17.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Germanotta
20: Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Manuel Sánchez
22.15: Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
- VAR: José Carreras
- AVAR: Belén Bevilaqua
22.15: Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Gisela Bosso
Lunes 23 de marzo
19: Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramirez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Damián Espinoza
21.15: Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Juan Nebietti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Diego Verlotta
Miércoles 25 de marzo
19: Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gerardo Lencina
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
"Siento vergüenza". Newell's se hunde: perdió 5-0 con Lanús, le hicieron dos goles en un minuto y sólo ganó un partido en seis meses
Dos líderes. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 11
Festejo del Ferroviario. Las dos chances insólitas que malogró Deportivo Riestra: cayó con Central Córdoba
- 1
La selección sin Finalissima y el deporte inflado con su mecenas bajo la guerra
- 2
Alejandro Garnacho y una situación insólita en Chelsea: el DT le dio un papel con anotaciones con la serie 8-2 en contra
- 3
Champions League: recital de Liverpool con un muy buen Alexis Mac Allister y triunfo de oficina de Bayern
- 4
Champions League: los cuartos de final tendrán cinco campeones, 33 títulos, y un duelo histórico