Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 11

Este martes finalizó la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 y hay un único líder por grupo: Vélez en el A e Independiente Rivadavia en el B. El partido más destacado de la jornada fue el triunfo 5 a 2 de Defensa y Justicia ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, que derivó en la destitución de Damián Ayude como DT del Ciclón. Las tablas de posiciones están disponibles en canchallena.com.

El Fortín, puntero indiscutido de la zona A, se mantiene en lo más alto gracias a que aún está invicto. En esta jornada le ganó 2 a 0 a Platense con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone. La Lepra mendocina, líder de la zona B, derrotó en un partidazo a Gimnasia de La Plata por 3 a 2 gracias a las anotaciones de Fabrizio Sartori Prieto, José Florentín y Enzo Martínez en contra (el propio Martínez y Marcelo Torres anotaron para el Lobo).

Vélez sigue imparable: derrotó por 2 a 0 a Platense y es el líder indiscutido del Grupo A FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se jugó la fecha 11

Sábado 14 de marzo

Platense 0-2 Vélez (Zona A)

Rosario Central 2-1 Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

Gimnasia de La Plata 2-3 Independiente Rivadavia

Belgrano 0-0 Talleres

River 2-0 Sarmiento

Unión 1-1 Boca

Tigre 1-1 Argentinos Juniors

Lunes 16 de marzo

Barracas Central 2-1 Atlético Tucumán

Aldosivi 0-0 Huracán (Zona B)

San Lorenzo 2-5 Defensa y Justicia (Zona A)

Racing 2-0 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Instituto 2-1 Independiente (Zona A)

Defensa y Justicia fue mucho más que San Lorenzo y se trepó al tercer lugar del Grupo A JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Martes 17 de marzo