Video: los goles de Boca ante Lanús en el partido del Torneo Apertura 2026

Boca Juniors derrotó este miércoles en la Fortaleza a Lanús 3 a 0 en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Por primera vez en la temporada en curso, anotó tres goles en un mismo juego y logró su primera victoria como visitante.

Santiago Ascacíbar abrió la cuenta con un remate desde afuera del área en el duelo que arbitró Darío Herrera. Así, el ex-volante de Estudiantes de La Plata anotó por primera ocasión en su séptimo partido con la camiseta azul y oro. A los 30′ Miguel Merentiel estiró el marcador y, ya en el segundo tiempo, el propio uruguayo quedó mano a mano con el arquero Nahuel Losada tras un gran pase entre líneas de Leandro Paredes y estableció el resultado final con exquisita gran definición.

El conjunto de Claudio Úbeda cortó una racha de tres pardas seguidas y llegó a los 12 puntos producto de tres triunfos, tres igualdades y dos caídas. Así, escaló hasta el sexto puesto de su zona gracias a que superó a Talleres de Córdoba y quedó con mejor diferencia de goles que San Lorenzo y Defensa y Justicia (+4 contra +2).

El Granate, por su parte, tuvo una noche para el olvido justo cuando celebró con su público la reciente obtención de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. El elenco de Mauricio Pellegrino quedó décimo con 9 unidades gracias a dos victorias, tres igualdades y tres caídas.

El próximo rival de Boca será el Ciclón en la Bombonera. El partido se disputará el miércoles 11 de marzo a las 19.45 con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El duelo corresponderá a la décima fecha del Torneo Apertura. La novena jornada, programada inicialmente para este fin de semana, se postergó por el paro que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) realizarán entre el 5 y 8 de marzo en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, están acusados de evasión fiscal y retención de aportes y fueron citados a declaración indagatoria.

El campeonato en curso es uno de los cuatro trofeos, como mínimo, por los que compite este año el xeneize. Otro es la Copa Argentina, donde debutó en la primera ronda con un triunfo sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1 y espera en 16avos de final por Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. En el segundo semestre, en tanto, participará del Torneo Clausura.

Lo más trascendente para la institución del barrio porteño de Boca es la Copa Libertadores, donde este año competirá desde la etapa de grupos. El sorteo para determinar en qué zona quedará ubicado se llevará a cabo el 19 de marzo, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe Boca, es que será uno de los cabezas de serie. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.