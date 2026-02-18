LA NACION

Próximo partido de River: cuándo juega vs. Vélez por el Torneo Apertura

Tras la ajustada victoria ante Ciudad de Bolívar en la primera ronda de la Copa Argentina, el Millonario deberá esperar al fin de semana para volver a jugar

River no le encuentra la vuelta y sufre la falta de efectividad; ante Vélez, el domingo, intentará reponerse
River respira. Sigue sin estar fino en la definición, los delanteros continúan sin hacer goles y las chances creadas no llevan peligro real al arco rival. Pasó en las últimas fechas del Torneo Apertura y también ocurrió este martes en la Copa Argentina, ante Ciudad de Bolívar, un rival de menor jerarquía que los anteriores. Sin embargo, un penal a los 87′, ejecutado y convertido por Juan Fernando Quintero, le permitió quedarse con la victoria. Sin tiempo de descanso, ahora debe pensar en su próximo rival: Vélez, líder e invicto en el Grupo A.

El funcionamiento y la falta de efectividad hacen que el equipo siga en deuda. El DT, Marcelo Gallardo, lo sabe, pero asegura que hay argumentos para confiar en que la situación se va a revertir. “Nos está costando hacer goles, pero mientras el equipo genere situaciones, esto en algún momento se va a destrabar; si no, estaría preocupado”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al ajustado triunfo ante el club de la Primera Nacional.

Marcelo Gallardo sufrió ante Ciudad de Bolívar, que se defendió con uñas y dientes
Ante Bolívar, River dominó, es cierto. Pero es insoslayable resaltar que ese dominio rara vez se tradujo en ocasiones claras que pusieran en peligro al arquero rival, Agustín Rufinetti. Las estadísticas así lo reflejan: atajó apenas dos remates desde adentro del área y despejó tres pelotas con los puños. Incluso, la más clara que tuvo el Millonario fue en el primer tiempo, cuando Gonzalo Montiel se juntó con Quintero y quedó cerca del área chica para definir de volea, pero le erró a la pelota y la terminó despejando un defensor.

“Hicimos un gran partido (...) Fue un buen primer tiempo contra un rival duro, que defendió con alma y vida. Si hacíamos el gol en esa etapa, era otro partido”, adujo el ‘Muñeco’. Lo llamativo es que el gol es, justamente, lo que le falta a River: convirtió apenas dos en los últimos cuatro partidos y seis desde que comenzó el año, incluyendo amistosos. Tres los hizo Quintero, dos Montiel y uno Lautaro Rivero. Ni Sebastián Driussi -ahora lesionado-, ni Facundo Colidio, ni Maximiliano Salas, ni Agustín Ruberto, lograron convertir en lo que va del año.

Juan Fernando Quintero es el capitán, el eje y el goleador de River en lo que va del 2026
El próximo rival será Vélez, el domingo 22 de febrero a las 18.30 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 6 del Apertura. A dicho compromiso, el Millonario llega en el octavo lugar del Grupo B con siete puntos. El Fortín, por su parte, está puntero en la zona A con 11 unidades y es uno de los seis invictos que le quedan al campeonato transcurridas las primeras cinco jornadas (los otros son Independiente, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Tigre y Belgrano).

Gallardo, aún confía en dar vuelta la página. “¿Renunciar? No se me ocurrió, pero no porque sea necio. No quiero ser repetitivo y aburrir (...) Mientras yo vea fundamentos, vamos a trabajar para demostrarlo", comentó este martes. “La memoria no se pierde. Algunos sí la quieren perder, pero yo veo fundamentos. Hay argumentos (para equilibrar el rumbo), los que no quieren verlo no lo van a hacer”, cerró. Los resultados -y el funcionamiento-, urgen en Núñez. Y el entrenador sabe que tanto él como sus dirigidos, están en deuda.

Gallardo confía en revertir la mala racha de River, pero el equipo no da garantías desde hace varios meses
