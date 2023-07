Dibu Martínez generó furor en Bangladesh: el arquero argentino fue honrado y reconocido por su coronación en Qatar 2022

escuchar

El arquero del seleccionado argentino Emiliano “Dibu” Martínez provocó un gran entusiasmo en los fanáticos de Bangladesh, país que visitó hoy para realizar actos de promoción y protocolo en su condición de campeón del pasado Mundial de Qatar.

El marplatense, ganador del Guante de Oro en la Copa Mundial de la FIFA y vencedor del premio The Best al mejor arquero, interactuó con centenares de hinchas en diversas actividades y se entrevistó con la primera ministra del país, Sheikh Hasina, entre otras personalidades.

Durante las horas que estuvo en Daca, capital a la que llegó procedente de Ámsterdam, el futbolista de Aston Villa también compartió un momento con Mashrafe Mortaza, leyenda del críquet, el deporte más popular de Bangladesh.

El fanatismo del público de ese país por la Selección Argentina durante la pasada Copa del Mundo recorrió el planeta y también se reflejó en Qatar mismo, donde los bangladesíes conforman una de las mayores colonias de inmigrantes.

“Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh (...). La gente de aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente me han derretido el corazón. Anticipo con ansias mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano”, escribió Dibu en su cuenta de Instagram. Y amplió: “Me gustaría expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Primer Ministro, a la policía, a la autoridad aeroportuaria y a muchas otras personas cuyos nombres quizás no conozca pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos jugaron un papel en la creación de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh.Así que, hasta mi próxima visita, me despido, dejando aquí un pedazo de mi corazón. Siempre estoy encantado por Bangladesh baazpakhi #LoveBangladesh”.

Los asiáticos siguieron los partidos de la “Scaloneta” reunidos en grandes masas, alrededor de pantallas gigantes, y desataron sorprendentes festejos ante cada éxito de los campeones del mundo.

A consecuencia de ese furor, el gobierno argentino decidió en febrero pasado reabrir su embajada en Bangladesh, más de 40 años después de su cierre, en un acto encabezado por el canciller Santiago Cafiero. La dependencia oficial en ese lugar se puso en funcionamiento en 1974 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón pero años después fue clausurada por la dictadura militar que comandó Jorge Rafael Videla.

Dibu compartió en su instagram postales de su visita a Bangladesh (@emi_martinez26)

“Dibu” Martínez tenía previsto viajar hoy a Calcuta, al este de la India, donde participará de diversos actos públicos, entre ellos, una visita al estadio de uno de los clubes más históricos de Calcuta, el Mohun Bagan.

El seleccionado argentino visitó las ciudades de Daca y Calcuta durante una gira amistosa en 2011, en la que Alejandro Sabella asumió la dirección técnica y Lionel Messi tomó la capitanía cedida por Javier Mascherano.

A estadio lleno en ambas ciudades, los “Albicelestes” le ganaron a Venezuela en la India y días más tarde se impusieron sobre Nigeria en Bangladesh.

Los niños de Bangladesh siguen con atención cada partido de la selección argentina Shafiqur Rahman - AP

Un inquebrantable amor a distancia

La hinchada más grande y fiel de la selección argentina fuera del país sorprendentemente se encuentra en una remota nación del sur de Asia, a 17.000 kilómetros de distancia, que durante Qatar 2022 festejó con euforia cada victoria albiceleste.

Una fortuita combinación de factores —un fuerte sentimiento antiimperialista, “la mano de Dios” en México 86 y el amor por el fútbol transmitido por los colonos británicos— cosechó en las últimas décadas un grupo de tenaces aficionados de la selección argentina en Bangladesh que ocasionalmente se pelea con otro grupo de bangladesíes que hinchan por Brasil en un lejano y bizarro espejo del continente sudamericano.

Vecino de la India y de Birmania, Bangladesh es uno de los países más densamente poblados y vulnerables al cambio climático del mundo. Tierra de feroces ciclones y devastadoras inundaciones, la nación asiática experimentó 185 fenómenos meteorológicos extremos entre 2000 y 2019 que infligieron un daño de 3720 millones de dólares, según el Índice de Riesgo Climático (IRC) de Germanwatch. Más aún, con el 75% del país bajo el nivel del mar, la ONU estima que perderá el 11% de su territorio en 2050, lo que podría provocar el desplazamiento de una de cada siete personas.

Ya en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Bangladesh era parte de la Provincia de Bengala, una división de la India durante la administración de la Corona británica, sufrió una de las peores hambrunas de la historia. Al menos tres millones de personas murieron por desnutrición y las fotografías de niños de piel y hueso tirados en las calles recorrieron el mundo.

No fue la primera ni la última. En 1975, Mujibur Rahman, el líder fundador y primer presidente de Bangladesh, fue asesinado junto con la mayoría de los miembros de su familia por oficiales militares en medio de una agitación popular en alza por la pobreza extrema, el desempleo y la corrupción luego de dos años (1973-74) de una hambruna arrasadora que golpeó a todo el país.

