Dibu Martínez: picante contra un rival y decisivo con una gran atajada en el triunfo de Aston Villa

Elogiada por su intensidad y ritmo frenético, la Premier League también acusa la seguidilla de partidos que deben afrontar los equipos que compiten local e internacionalmente. Aston Villa disputó este miércoles el cuarto cotejo en los últimos 13 días y puede festejar que de un rendimiento opaco, con bajo ritmo, haya sacado un triunfo 1-0 frente Brighton, por la 26ª fecha. Los tres puntos le permiten ampliar la ventaja en el tercer puesto y afirmarse en el objetivo de conseguir la clasificación para la Champions League, mientras la lucha por el título queda reservada a Arsenal y Manchester City.

Si Aston Villa volvió a la victoria después de conseguir solo un punto en las dos jornadas anteriores se debió a un par de factores concretos: una estupenda volada de Emiliano Martínez para desviar un remate cuando el cotejo estaba 0-0 y la fortuna en un córner a favor a los 41 minutos del segundo tiempo, que el zaguero central Tyrone Mings llegó a peinar y pegó en Jack Hinshelwood para convertirse en gol en contra. El equipo de Birmingham ganó cuando parecía que no le quedaba tiempo y no le sobraban recursos.

Mings, protagonista en el gol en contra de Brighton, recibe el abrazo de Rogers DARREN STAPLES - AFP

Dibu mantuvo la valla invicta después de tres cotejos. Su producción estuvo dentro del registro conocido: intervenciones destacadas y perfil alto para pelearse con un rival y agitar los brazos hacia las tribunas en reclamo de aliento. Aston Villa sigue vivo en la FA Cup (en los 16avos de final se medirá con Newcastle) y espera rival en los octavos de final de la Europa League tras finalizar en el primer puesto, junto con Olympique Lyon, en la tabla general de 36 participantes.

Lo más destacado de Aston Villa 1 - Brighton 0

Fue un primer tiempo en el que Dibu tuvo más intervenciones con los pies que con las manos. Brighton creó muy poco en ataque y al marplatense le llegaron pelotas perdidas o por pases de sus compañeros. De un saque largo, el arquero de la selección originó la situación de gol más clara para su equipo en los 45 minutos iniciales. Su preciso envío de 40 metros le llegó a Jadon Sancho, en una acción que luego derivó hacia Morgan Rogers, cuyo remate fue bloqueado por el arquero Verbruggen.

Dibu pasó por un apuro cuando se demoró un poco en un control con el pie y permitió la presión de Welbeck, sin consecuencias importantes. Sin más trabajo en la primera etapa que el corte de un par de centros, la fuerte personalidad del marplatense salió a relucir cuando el zaguero Jan Paul van Hecke se interpuso y le impidió hacer un saque rápido para poner en marcha un contraataque. Dibu lo enfrentó, intercambiaron insultos y se armó un tumulto al sumarse otros jugadores. El árbitro lo solucionó con una tarjeta amarilla para el argentino y para el zaguero de Brighton.

Dejó muy poco el primer período, con un dominio sin profundidad de Aston Villa; un remate de Emiliano Buendía desde fuera del área salió junto a un poste. Lo único reseñable fue un dato estadístico: a los 22 minutos, James Milner, al reemplazar a Carlos Baleba en Brighton, alcanzó a Gareth Barry en el récord de jugadores con más partidos en la Premier League, con 653.

De 40 años, Milner desarrolló su carrera de mediocampista íntegramente en Inglaterra. Surgió en Leeds, ciudad de nacimiento, y pasó por Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Obtuvo tres títulos de Premier League y suma 56 goles y 90 asistencias.

Siguió adormecido Aston Villa en el arranque de la segunda etapa. Brighton, que no triunfa de visitante en la Premier desde fines de noviembre (2-0 a Nottingham Forest), fue un poco más incisivo, con un remate cruzado del japonés Mitoma que salió desviado. Y a los 9 minutos, la mejor atajada del encuentro, con la volada de Dibu para rozar con las yemas de los dedos derechos un disparo de 25 metros del turco Ferdi Kadıoğlu que terminó rebotando en el travesaño.

Luego, Dibu dio un rebote de riesgo ante un remate del veterano Milner y volvió a mostrarse seguro y ganador en las alturas en varios centros. En la otra área, Aston Villa consiguió el triunfo con muy poco.