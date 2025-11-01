Dibu Martínez se equivocó en un pase sencillo y le regaló el gol a Mohamed Salah

Un grosero error de Emiliano “Dibu” Martínez sobre el final del primer tiempo propició el gol del 1-0 de Liverpool ante Aston Villa. Acostumbrado a salir jugando con los pies, esta vez el arquero formado en Independiente se equivocó en el pase al zaguero español Pau Torres, la pelota le quedó larga a su compañero y el egipcio Mohamed Salah aprovechó para señalar el 1-0 para los Reds en Anfield, en un partido de la fecha 10 de la Premier League. Fue el gol número 250 del africano con la camiseta roja.

El arquero de la selección argentina, campeón mundial en Qatar 2022, masticó la bronca por el error y movió la cabeza de un lado al otro, en señal de desaprobación. El marplatense supo al instante que se había equivocado y les había regalado a sus rivales el primer tanto del partido. Con el resultado 1-0 en favor de Liverpool -que tuvo a Alexis Mac Allister como titular- se terminó la primera parte del encuentro.

Hasta el momento del error, Martínez había tenido una buena actuación. Fue llamado a intervenir ante un remate desde afuera del área del húngaro Dominik Szoboszlai, y luego respondió con un rebote largo en un tiro libre del propio número 8 de Liverpool. Pero el mal pase a Pau Torres cuando la etapa inicial se terminaba condicionó al arquero argentino.

El error de Dibu Martínez en el gol de Liverpool

En la segunda parte, el arquero argentino volvió a sufrir un gol tras una mala salida de su equipo. Esta vez, la responsabilidad no fue suya. Pau Torres, protagonista en el primer tanto de Liverpool, revoleó la pelota, que los Reds recuperaron en la mitad de la cancha. El neerlandés Ryan Gravenberch condujo el ataque y remató desde la puerta del área. La pelota se desvió -en Torres, que había comenzado la jugada en forma involuntaria- y descolocó a Dibu, que ya estaba jugado hacia su palo izquierdo. Liverpool se ponía 2-0 y quedaba tercero en la Premier League.

El segundo gol de Liverpool ante Aston Villa

Más allá de la intención de Aston Villa de atacar más y buscar, al menos, el descuento, el marcador no se modificó. El error de Martínez en la primera parte, sumado a la mala salida de su equipo en la conquista de Gravenberch dieron paso a un triunfo balsámico de Liverpool, que había perdido los últimos cinco partidos que había jugado en Inglaterra. Apenas una victoria ante Eintracht Frankfurt (Alemania) en medio de la seguidilla de derrotas. Su entrenador, Arne Slot, había asumido en la semana que se trataba de una racha demasiado negativa. Su equipo la dejó de lado este sábado. Con el inestimable -e involuntario- aporte del Dibu Martínez.

Lo mejor de la victoria de Liverpool ante Aston Villa