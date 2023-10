escuchar

Emiliano Martínez ya es campeón de América y del mundo, y fue galardonado como el mejor arquero en ambos torneos, pero aún no terminó de escribir su historia en la selección argentina. Su posición inamovible y la leyenda que ya construyó hacen difícil creer que su carrera en celeste y blanco lleva apenas dos años, y que comenzó dos partidos antes de la Copa América 2021. Y en el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni sobre Paraguay por 1-0 alcanzó otro registro asombroso: se convirtió en el arquero protagonista de la mayor serie invicta de la historia de la selección.

Al repasar el recorrido que llevó al guardameta de Aston Villa a conseguir este récord se dimensiona su logro. Para ubicar la última vez que recibió un gol hay que remontarse hasta el año pasado, cuando el segundo penal de Kylian Mbappé cerró el 3-3 del tiempo regular de la final de Qatar 2022. Ergo, mantuvo vallas invictas en lo que va del 2023. Y con la que sumó en la noche de este jueves acumula 622 minutos de sostener sin fallas esa fortaleza, superando los 608 que acumuló Germán Burgos entre 1998 y 1999.

Dibu Martínez se saluda con Lionel Messi, que se alegró por él como "fenómeno" y "personaje" que lo considera; el arquero recibió por última un gol en la final de Qatar 2022, el segundo penal de Kylian Mbappé. Mauro Alfieri

El récord había sido tratado entre sus compañeros antes de que lo consiguiera, como lo contó el propio “Dibu” una vez que finalizó el encuentro en el Monumental. “El primero que me lo dijo fue [Leandro] Paredes. Me lo mandó ayer y me preguntó: «¿Viste lo de la estadística?». Y después me lo mandaron todos mis amigos y familiares”. Rodrigo de Paul se sumó: “Lo sabíamos porque miramos la tele y aparecen esas cosas. Nadie quería decirlo para no quemarlo, y el b... fue y cuando estábamos masajeándonos dijo que si cumplía 74 minutos llegaba al récord”, contó entre risas el número 7. “Él es así, es espontaneidad. Suma un montón, tiene un récord recontra merecido. Ya es historia de la selección, pero sigue escribiendo páginas y ojalá esto nunca se termine”.

Las felicitaciones llegaron también por el propio capitán, Lionel Messi. “Merecido. Es una bestia. Me pone contento por él. El gran mérito es de él y de todo el equipo. No es fácil que no te hagan gol, y eso muestra el hambre y el compromiso de todos a la hora de defender y atacar. Lo tiene más que merecido porque es un fenómeno y un personaje”, sostuvo el 10. Scaloni, por su parte, fue más escueto: “No soy fanático de las estadísticas, pero me pone contento por él y está bueno”.

#LaZonaFoxSports | Emiliano “Dibu” Martínez charló con @ramapantorotto sobre el récord en el arco de la Selección: “En la cancha te dan lágrimas de emoción. Es un mimo para mi y para mi familia”.



La Zona, de lunes a viernes en la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/T0DCNJ7fAF — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 13, 2023

Es cierto que el nivel de los rivales con los que se enfrentó la Argentina durante este período facilitó el registro de Martínez. La serie se construyó en partidos contra Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Más allá de eso, la concentración y la aplicación del marplatense para mantener la disciplina incluso en situaciones muy favorables al equipo hablan de la mentalidad que el entrenador quiere imponer en sus dirigidos: éste es un nuevo proceso mundialista, todo lo ganado queda en el pasado y el puesto se ganará por lo que cada uno muestre en los partidos.

Con el récord, “Dibu” puede apuntar ahora a terminar el 2023 con el arco intacto. Algo, aquello de un año sin goles recibidos, que ningún colega argentino consiguió. Le restan tres encuentros, contra rivales más difíciles: Perú en Lima, Uruguay en Córdoba y Brasil en el Maracanã. Con base en lo que mencionó De Paul, ésta es una posibilidad que el arquero ya debe de considerar, y su hambre competitiva es más que conocida.

Al entrar al campo de juego para calentar, Martínez recibió una sonora ovación en el Monumental; "en la cancha casi me cayeron lágrimas de emoción por lo enfermo que soy, cómo trabajo y lo que genero fuera de la cancha. Es un mimo para mí y para mi familia", celebró el arquero el récord de equipo. Santiago Filipuzzi

Lo ayudará el inmenso apoyo que recibe desde las tribunas cada vez que sale a la cancha, un factor que –lo repitió en varias ocasiones– atesora y disfruta, como lo mostró en sus saludos en el calentamiento. “En el primer tiempo faltaba mucho. Pero después, cuando iban 28, 30, me preguntaba, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Era algo que tenía dentro. Es difícil no pensarlo. En la cancha casi me cayeron lágrimas de emoción por lo enfermo que soy, cómo trabajo y lo que genero fuera de la cancha. Es un mimo para mí y para mi familia”, reveló sobre ese impacto.

Todavía le queda mucha historia por escribir, pero sus primeros dos años ya son suficientes como para ubicarlo en el panteón de los arqueros de la selección en su rica historia.

