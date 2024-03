Dibu Martínez y su solapada crítica por los rivales de la selección: “Nos hubiera gustado jugar contra un top mundial”

Escuchar

La última fecha FIFA fue una nueva oportunidad perdida para la selección argentina de ponerse frente a frente con selecciones de elite. Los amistosos ante El Salvador y Costa Rica volvieron a desnudar una cuenta pendiente por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): encontrar rivales acordes para un equipo que es nada menos que el campeón del mundo. Sobre todo, cuando otros conjuntos de América del Sur tuvieron la oportunidad de medirse con oponentes de jerarquía: Venezuela y Ecuador, ante Italia; Colombia, ante España; Brasil, ante España e Inglaterra, o Chile, ante Francia.

Es por ello que no llamaron la atención las declaraciones de Emiliano Martínez sobre la disconformidad por no tener roce con rivales a la altura de una selección campeona del mundo. El arquero que fue héroe en la consagración de Qatar deslizó una crítica por la elección de los últimos oponentes de la Scaloneta: “Sin faltarle el respeto a El Salvador, a nosotros nos hubiera gustado jugar con un equipo de nivel top mundial. Necesitábamos un gran partido en Europa con un Inglaterra, con un España... Pero bueno, es lo que hay, teníamos que jugar con ellos y jugamos a muerte. Es lo mismo que sea El Salvador o Brasil en el Maracaná o Francia en el Lusail: nosotros jugamos siempre igual y si ganamos 3 a 0 queremos meter más goles”, dijo el Dibu en una entrevista con DSports.

Las de Dibu fueron las primeras declaraciones al respecto de un protagonista de la selección argentina, en el medio de los rumores que indican que la falta de rivales de jerarquía fue uno de los motivos del supuesto cortocircuito entre Lionel Scaloni y la dirigencia de AFA, que hizo dudar al entrenador de continuar con su ciclo.

DIBU Y LA CALIDAD DE LOS RIVALES DE LOS AMISTOSOS 🇦🇷



🗣️ "No es por faltar el respeto a El Salvador, pero nos hubiese gustado jugar con un top mundial como Inglaterra o España. Pero lo afrontamos con seriedad".



🎙️ Lo escuchaste en #DSelección con @OKGoyco90 y @fczyz por DSPORTS… pic.twitter.com/BsRqaFyeuk — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 30, 2024

En otra parte de la entrevista, Dibu destacó la buena relación que existe entre todos los arqueros que compiten por la valla de la selección. Y contó un emotivo episodio que vivió después de la conquista en Qatar con Franco Armani. “Franco me dijo unas palabras post Mundial que hoy en día me las acuerdo. Me dijo: ‘Yo no le digo esto a nadie; te lo merecés por lo buen pibe que sos’. Y casi me hizo llorar. Son pibes que, la verdad... Todo lo que ganamos fue gracias a ellos. Por la energía que me dieron todos los días entrenando. Cuando a Franco le tocó un partido en la Copa América, yo estaba recontento que le había tocado jugar”, recordó Martínez.

Dibu Martínez y Franco Armani, durante el Mundial de Qatar Aníbal Greco - LA NACIÓN

Y agregó: “El arquero es egoísta: yo quiero jugar todos los partidos, quiero tener el arco en cero todos los partidos. Pero si le toca jugar a Wálter [por Benítez], quiero que termine con el arco en cero. Y cuando le tocó a Juan Musso, en Bolivia por las eliminatorias, porque yo estaba suspendido, le dije: ‘Disfrutalo, que esto te queda para toda la vida’. Y esa unión en el arco es lo más lindo que hay, no solo para ahora, sino también para el futuro”.

🗣️ “Armani me dijo unas palabras después del Mundial y casi me hizo llorar” 🙌🏻 🇦🇷



🧤 El arquero argentino analizó las buenas energías que hay y describió la unión entre guardametas.



🗣️ "Cuando han atajado Armani, Musso o Benítez, me puse muy contento y deseaba que se vayan con… pic.twitter.com/zLnRbQt2wN — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 30, 2024

Entre otras cosas, el arquero de Aston Villa se refirió a cómo los rivales le plantean los partidos a la Argentina y realizó una llamativa comparación entre los estadios de Boca y River, donde la selección jugó los últimos encuentros de eliminatorias. “El único que nos jugó hombre a hombre fue Uruguay, pero en una cancha que estaba muy cerquita, que favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. En la cancha de River hubiera sido otro partido”

LA NACION