Emiliano Dibu Martínez será recordado eternamente como el arquero del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 . El marplatense se convirtió en leyenda deportiva por su seguridad y fuerte personalidad, por sus penales atajados y por la cinematográfica tapada en el último suspiro de la final ante el francés Randal Kolo Muani. Sin embargo, si aquella película no hubiera terminado como finalmente ocurrió, el guardavalla hubiera evaluado una drástica decisión profesional.

Hace algunas horas, Martínez volvió sobre la emocionante noche qatarí en el estadio Lusail y realizó una confesión de alto impacto. Señaló, claramente, que no hubiera aceptado volver a jugar al fútbol durante meses “si hubiera perdido la final” ante el seleccionado francés.

Emiliano 'Dibu' Martínez, seguridad y personalidad en el arco del seleccionado argentino

“La final con Francia fue el partido que más disfruté porque los chicos estaban con confianza, no dejaban espacios y ellos habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer y tiraban la pelota afuera. Internamente sabía que lo ganábamos”, expresó el Dibu Martínez en el programa “Llave a la eternidad”, de la TV Pública.

Sin embargo, añadió: “Sabía que iba a estar a la altura, pensaba en cómo volvíamos. Alegres, tristes... Yo no pensaba volver triste. No tenía otro fin. Muchos jugadores han jugado apenas terminó el Mundial y yo no hubiera sido capaz por el dolor que hubiera sentido. A la hora de ganar, podría haber ido a jugar al otro día, pero obviamente había que celebrar con la gente, era lo más lindo y lo que más estábamos esperando con los chicos. Si hubiera perdido, no habría sido capaz de volver por dos o tres meses. Era un duelo. Era como perder a alguien” .

El actual arquero de Aston Villa, además, reveló cómo vivió las horas previas al encuentro decisivo en Qatar 2022: “La noche anterior pude dormir bien, duermo bárbaro antes de los partidos. Y dormí tres horas de siesta el día de la final. Me comí un sanguchito de jamón y queso con mate. Esa fue mi merienda antes de una final”.

La atajada de Dibu Martínez en tiempo de descuento durante la final de Qatar 2022 quedará, por siempre, señalada como una de las intervenciones individuales más valiosas de todos los tiempos de los Mundiales. Un remate de Kolo Muani en el área chica no terminó en gol sólo porque el arquero lo evitó a puro reflejo, con la pierna izquierda. Hubiera sido el final para el seleccionado albiceleste, que empataba 3 a 3; un gol en ese momento dejaba a la selección sin tiempo de reaccionar. Luego, en los penales, los conducidos por Lionel Scaloni terminaron de escribir la obra soñada. El arquero recordó cómo vivió ese momento en el que tuvo que resolver en cuestión de segundos...

Una atajada histórica

“No me puse nervioso a la hora del tiro, lo fui acomodando adonde yo quería que vaya… Después, te puede pegar o no. A la hora de achicar y hacerme grande, creo que hice todo bien”, rememoró el arquero. Y sumó: “Me levanté rápido por una segunda jugada. Salimos jugando y me arrodillé después de la chance de Lautaro (Martínez), quería que cabeceara cruzado como quiso hacer, pero se le fue afuera”. Sobre la oportunidad que tuvo el atacante de Inter de sentenciar el encuentro 4-3 ante la selección francesa y convertirse en el héroe de la final, el Dibu aseguró: “Les dije a los chicos que hubiera estado más feliz si les ganábamos ahí que en los penales porque Lautaro venía sin metes goles y me hubiera puesto orgulloso que nos diera el Mundial en ese minuto”.

Martínez, de 31 años, también contó qué hizo no bien entró en el vestuario tras la sorpresiva derrota 2-1 ante Arabia Saudita, en el primer desafío del Mundial: “Me saqué los guantes, me senté y agaché la cabeza como todo el mundo. Recuerdo un silencio de dos minutos en el vestuario en el que se escuchaban las canilleras y los botines, nadie habló. Tomamos conciencia de que algo malo habíamos hecho. No podía creer que me pasara eso en el debut de mi primer Mundial: me llegaron dos veces y me metieron dos goles. Fue horrible, muy feo, en el entrenamiento capaz había sacado 55 pelotas y en el partido no pude sacar las únicas dos que me patearon”.

Por último, el Dibu Martínez se refirió al significado que tiene Lionel Messi dentro y fuera de la cancha. “Representa lo que es un argentino: familiero, da todo por sus hijos y su mujer, ama el fútbol y da todo en la cancha. Es el ejemplo a seguir. Es el primer y único jugador en la historia en completar el fútbol, termina la carrera como un ídolo, no solo como jugador sino también como persona. ¿Si se lo digo? No porque ya lo sabe. Sabe lo que lo aprecio y lo defiendo adentro de una cancha”, afirmó.

