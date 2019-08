Diego Forlán, cuando jugaba en Manchester United. Fuente: AFP

Diego Forlán ya pasó a integrar el grupo de leyendas del fútbol sudamericano. Puntualmente de Uruguay, su país. A los 40 años, hace algunas semanas el exdelantero anunció su retiro de la actividad, a pesar de que llevaba varios meses sin pisar las canchas profesionales. De visita en la Argentina, en una extensa entrevista con Fox Sports Radio, Cachavacha compartió jugosas anécdotas de su vida en el fútbol que incluyeron a grandes clubes (Manchester United, Independiente, Boca, River) y personajes (Sir Alex Ferguson, David Beckham, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín y Juan Sebastián Verón, entre otros).

"Me llamaron de Boca y River, pero les dije que no por respeto a Independiente. No me senté a negociar, pero me sondearon, me hablaron y yo decidí cortar de arranque. Por respeto al Rojo no negocié, no sentí la necesidad. Hubo algunos malentendidos con la gente de Independiente, pero lo que no saben es esto", fue uno de los primeros relatos del uruguayo.

Tras jugar en las inferiores del Danubio y Peñarol, Forlán pasó al Rojo, donde debutó en primera división en 1998. En Avellaneda disputó 91 encuentros y metió 40 goles. "Me hubiera gustado volver a Independiente, pero no se dio. Cuando hablaron yo estaba en Brasil y tenía contrato, pero no hubo una oferta concreta", expresó.

Cuando Ferguson se volvió loco

Por otro lado, el uruguayo reveló varias historias que sucedieron durante su paso por el fútbol europeo (Manchester United, Villarreal, Atletico de Madrid e Inter de Milán). Una de ellas tocó a un Ferguson totalmente fuera de sí. Un día en el que el legendario entrenador del United le abrió la ceja a Beckham, tras una dura derrota de su equipo ante Arsenal por la FA Cup. "Pires desbordó por la izquierda, y como Gary Neville había subido y no lo cubrieron, tiraron un pelotazo por la espalda de Beckham, que la vio pasar e hizo el gesto 'andá a correr vos'. Gol de Henry y quedamos afuera. En nuestro vestuario Beckam y Ferguson empezaron a insultarse. Cuando Ferguson se iba y parecía terminar la discusión, Beckham le dijo algo más. Ahí, Ferguson se dio vuelta y le revoleó un botín que le dio en la ceja y lo cortó. Todos vimos sangre y pensamos '¡no, a este no!'. Cuando estaban por agarrarse aparecieron Roy Keane y Van Nistelrooy y los separaron".

Riquelme y Forlán, celebrando un gol en Villarreal. Fuente: Archivo

Además, Forlán contó cómo fue su relación con Riquelme en Villarreal. "Román era bicho, te la daba cuando él quería. A mí me hacía picar y rectificar, picar y rectificar. A veces picabas y no te la daba nunca. Tenía una calidad enorme, era un grandote con técnica, los aguantaba. Hay un gol con Román contra la Real Sociedad donde me la dejó servida, cero egoísta".

En la temporada 2004/2005, Villarreal fue tercero en la liga de España y así se clasificó por primera vez para la Champions League, certamen que lo descubrió en las semifinales. El ídolo de Boca erró un penal en la recordada serie con Arsenal. "¡Justo Román, que no erraba! Merecíamos ir a la final porque jugamos bien y tuvimos chances. Estuvimos a nada, era empatar e irnos al alargue, pero todos teníamos la seguridad que nos daba Riquelme. Él era como Ortigoza, que se para en el punto del penal y vos estás tranquilo. Verlo ahí cuando se lo atajó Lehmann fue increíble, se nos fue...".

La pelea Verón-Sorin

También, Forlán revivió la pelea entre Verón y Sorin en medio del partido entre Inter y Villarreal en 2006, una situación que fue vista por millones de televidentes de todo el mundo. El trasfondo de la cuestión tenía que ver con la selección. "Se putearon, pasó de todo. Había un problema grande entre ellos. En la manga y en el vestuario también, porque es todo muy chiquito y está uno al lado del otro".

Uno de los compañeros más destacados con los que Forlán jugó al fútbol fue Cristiano Ronaldo, la gran estrella portuguesa. "No era un tipo bravo en el vestuario, pero sí muy ególatra. Se cambiaba donde había un espejo y era todo el día en el espejo, tremendo. Beckham no, son bien diferentes. David es más natural. Cristiano no, es todo más trabajado, más producido".

El próximo domingo, Forlán será homenajeado en el estadio Campeón del Siglo de Peñarol, club del cual es hincha. Tiempo de agasajo para uno de los grandes futbolistas sudamericanos de las últimas décadas.