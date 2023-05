La dura respuesta del Kun Agüero a Diego Lugano por las supuestas “ayudas” a la Argentina en Qatar

escuchar

El exjugador de la selección argentina Sergio “Kun” Agüero cruzó al excapitán uruguayo Diego Lugano, quien días atrás opinó que la albiceleste recibió ayuda por parte de los árbitros designados por la FIFA para hacerse con la Copa del Mundo en Qatar 2022. Agüero consideró el comentario “innecesario” y “mala leche”.

En diálogo con Gustavo López, por la pantalla de Star+, el también exdelantero del F.C. Barcelona aseveró: “Es un comentario bastante innecesario. Si quiere llamar la atención un poco y fantasmear… bueno, cada uno opina lo que quiere pero se está metiendo en contra a la gente de Argentina”.

En esa línea, sumó: “Es un comentario al pedo, aparte metiéndose con la gente de Argentina, sabiendo que entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien. Es como que yo diga que está bien que a Uruguay no le hayan cobrado el penal [ante Ghana]. Todos los uruguayos me van a putear…”.

Para el ídolo del Manchester City, decir que “4 de los 5 penales no fueron, es mucho. A lo sumo uno no fue”. “Es de buscar polémica y ser mala leche”, le reprochó y aseveró que en la FIFA “no estarán contentos si está hablando mal de los árbitros”. “Se queja pero a el lo invitaron al Mundial…”, destacó.

Por último, Agüero volvió a hacer hincapié en las “buenas relaciones entre Uruguay y la Argentina. “Si me decís que lo dijo un brasileño, es normal porque entre Brasil y Argentina hay pica siempre. Pero entre nosotros, somos el clásico del Río de La Plata y no hay tanta bronca como la habría con Chile”.

“Pasa que a Argentina le quieren ganar todos. Se quedó caliente porque a Uruguay no le cobraron el penal ante Ghana”, cerró.

La visión de Abreu sobre los penales y un ácido comentario para Bielsa

Lugano no fue el único en adentrarse en la polémica. El también ídolo charrúa y exdelantero de San Lorenzo y River Plate, Sebastián Abreu, coincidió con su compañero. “Si hacés un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco”, afirmó.

Para el ahora entrenador de Universidad César Vallejo de Perú, “Es como en los años 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal”. Consideró en diálogo con AM990 que esto sucedía por “la presión, la relevancia y la importancia de los jugadores”.

El entrenador de Universidad César Vallejo de PerúSebastián "El Loco" Abreu

También se refirió al arribo de Marcelo Bielsa, quien ofreció una conferencia de prensa el pasado miércoles tras ser presentado como entrenador de Uruguay. “Ya con la decisión tomada hay que ser inteligentes y aprovechar la oportunidad y el legado que él deja. Si me dás a elegir, yo prefiero un técnico de mi país”, disparó.

