Diego Simeone sacó pecho con Julián Alvarez, habló de las “curvas” y elogió a su arquero, elegido por Scaloni

El clásico de este domingo, desde las 17 de nuestro país, entre Real Madrid y Atlético de Madrid se presenta marcado por una circunstancia poco habitual en un calendario apretado. Las lesiones tomaron protagonismo en un momento de la temporada decisivo y tanto Álvaro Arbeloa, el conductor de Real Madrid, como Diego Pablo Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid, deben tomar drásticas decisiones.

Real Madrid es el más perjudicado por las bajas. Las ausencias confirmadas exhiben una columna vertebral prácticamente vacía: Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo no estarán disponibles. A ellas se suma la duda de Jude Bellingham y la reciente aparición en el partido de Champions frente al Manchester City de Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid también llega condicionado, aunque con menos ausencias. Simeone no podrá contar con Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, a los que podría sumarse Marc Pubill, que arrastra molestias en las costillas desde el choque ante Getafe.

El arco del conjunto rojo y blanco pasa a las manos de Juan Musso, que viene de protagonizar buenas actuaciones tanto en Copa del Rey como en Champions. El Bernabéu se presenta como una prueba de fuego para el argentino, que disputrá su primer derbi. Y algo más: tiene la ilusión de ir al Mundial, citado recientemente por Lionel Scaloni para los próximos partidos de la selección, en la Bombonera.

Diego Simeone lo elogió acaloradamente. “Juan está trabajando muy bien desde que llegó, no solo en el campo también en el vestuario. Estamos muy contentos con él”, sostuvo. Al mismo tiempo, se refirió al particular momento de Julián Alvarez, que recuperó el fuego sagrado. Goles, asistencias y sonrisas, luego de una temporada gris.

El Cholo, con las ideas claras John Walton - PA

“Es una persona y como persona tenemos todos momentos mejores y peores. Lo que hemos visto en estos partidos lo hemos visto en otras ocasiones. Por eso cuando bajaba su nivel le reclamábamos este nivel. Esto no es un camino recto, hay curvas... Y ya saben lo que pienso cuando viene una curva...”, sostuvo, de modo enigmático.

Y dejó otras frases con su sello.

El clásico : “Es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad en la ciudad en la que vivimos los dos equipos. Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos”.

: “Es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad en la ciudad en la que vivimos los dos equipos. Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos”. La presión: “Es un partido que se juega desde lo emocional con mucha ilusión. Tratando de hacerlo lo mejor posible para llevar el partido donde podemos hacer daño al rival”.

Julián Alvarez recuperó su mejor versión Kin Cheung - AP

El trajín : “Nos ocupa, no nos preocupa. Buscaremos gestionarlo de la mejor manera para el equipo y el club”.

: Buscaremos gestionarlo de la mejor manera para el equipo y el club”. El DT rival : “Está trabajando muy bien. Los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas. Más allá de la capacidad que podamos tener está teniendo una complicidad con sus futbolistas”.

: Los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas. Más allá de la capacidad que podamos tener está teniendo una complicidad con sus futbolistas”. Real Madrid: “Ustedes lo ven mucho más que nosotros. Nosotros lo vemos más estos días para preparar el partido. Tienen el mismo patrón, los futbolistas son los mismos. Pero tiene mucho trabajo grupal como se ha visto ante el City y el Benfica”.

Del otro lado, Álvaro Arbeloa mostró otras cartas. “Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos y por la ilusión que se ha creado”, afirmó.

Y fue más allá. “Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, como espectador y seguro que también como entrenador”, advirtió. No ahorró elogios para el Cholo. “Es una suerte enfrentarme a entrenadores como Diego Simeone, que lleva muchísimos años en el Atlético demostrando su calidad como entrenador, el talento, dónde los ha llevado, la regularidad que ha mantenido y dónde ha vuelto a colocar al Atlético”.

Juan Musso, ante un desafío estelar NurPhoto - NurPhoto

Y al mismo tiempo, celebró el regreso de Mbappé, que disputó los últimos minutos en el Etihad de Manchester, luego de algunas semanas lesionado. “Les dije que el día que volviera era porque estaba al 100%. En Manchester lo demostró. Lo importante son las sensaciones: cómo se encontró y cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías y máxima ilusión en tener de vuelta un jugador tan desequilibrante como él”, declaró.