Diego Simeone, sobre el “extraordinario” Julián Alvarez: “Se tiene que quedar muchos años acá”

Diego Simeone no ocultó su satisfacción por el 5-2 de Atlético de Madrid en el derbi de la capital española ante el Real. Después del encuentro, disputado en el estadio Metropolitano, el “Cholo” elogió a Julián Alvarez, autor de dos goles (uno de penal y otro de tiro libre): “Es un jugador extraordinario. No sé cómo hace para patear esos tiros libres. La pelota sale, se cae y va para adentro. Me hace acordar un poco a [Milinko, ex compañero del “Cholo”] Pantic cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área. Es un futbolista al que lo que más le valoro, más allá de todo lo que se le ve, es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar. La humildad como campeón del mundo. Estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue“.

El entrenador de 55 años insistió: “Lo tenemos que cuidar. Sigo insistiendo. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“. Además, contó ante los medios la pregunta que les hizo a sus futbolistas en la previa del clásico: ”Antes de empezar el partido les pregunté a los jugadores: ‘De las cosas verdaderamente importantes de la vida, ¿hay algo que funciona mal?’. Todos me dijeron que no. ¡Entonces jueguen! ¡Diviértanse! Están en un momento extraordinario, la vida del futbolista pasa muy rápido y estos partidos no vuelven. Por suerte salió bien".

Diego Simeone arenga a sus futbolistas durante el derbi de Madrid, que el Atlético ganó por 5-2 en el estadio Metropolitano AFP�

El “Cholo” también destacó el papel de otro argentino en el encuentro, Nicolás González: “Primero [destaco] el esfuerzo del club de poder sumarlo en el ultimo tramo del mercado y la confianza que tenía en el futbolista. Tiene una grandísima personalidad, trabajo y tiene el ADN del Atlético de Madrid. Tiene que mantener la humildad. Le dije muy claro lo que quería de él y está respondiendo”.

Antes había comparecido ante los medios el vasco Xabi Alonso, entrenador vasco del Real Madrid. Su imagen era la antítesis de la del “Cholo”. Para entonces, los hinchas del equipo blanco lo criticaban por su decisión de hacer jugar al inglés Jude Bellingham en lugar del argentino Franco Mastantuono. El ex Birmingham y Borussia Dortmund estaba lesionado desde el Mundial de Clubes. Los 70 minutos de este sábado fueron sus primeros en cancha desde aquella competencia.

Julián Álvarez celebra su gol de penal OSCAR DEL POZO� - AFP�

“Ha sido un mal partido”, confesó Alonso. “No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue”, opinó. Y continuó: “Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro. Pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la hinchada. Era un derbi y es una derrota merecida. No hemos estado... ni en el juego, nos ha faltado una marcha... duele la derrota”.

El “Cholo”, en cambio, celebró la intensidad de sus futbolistas y el hecho de que hacía 75 años que el equipo colchonero no le anotaba cinco goles a su rival de ciudad. “Nuestra gente fue increíble, maravillosa, la presentación de la gente al inicio y el comportamiento fue fantástico. Eso genera energía y seguridad a los jugadores. Veníamos creciendo y hoy se confirmó ante un rival muy muy bueno”. Además, recalcó que de su equipo le gustó “todo”. “Desde que empezó hasta que terminó, el equipo siempre supo lo que tenía que hacer, incluso con sus goles. Cuando el equipo está comprometido de esta manera y lo traduce en el juego, al entrenador lo pone muy contento”.

Kylian Mbappé festeja su gol, en el mejor momento de Real Madrid en el partido JAVIER SORIANO� - AFP�

Alonso, el DT que perdió el puntaje perfecto y el invicto como DT de Real Madrid, aportó su visión. Y habló sobre Bellingham: “Necesitamos a todos y Jude es parte fundamental. Estaba entrenando bien”, contó, en referencia a su ingreso como titular. “No olvidaremos esta dura derrota. Una que duele, duele a la hinchada, pero es un proceso. Lo es la Liga, como lo es la construcción en el que estamos y hoy, no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, analizar el por qué e intentar mejorar. Esto va de sacar conclusiones y lo haremos”, aseguró Alonso.

Minutos después, el “Cholo” Simeone sólo quería festejar. Ante la pregunta sobre el valor de la victoria clásica en el derbi de la ciudad, el argentino respondió tajante: “Tres puntos”. A continuación, guiñó su ojo izquierdo, en complicidad con su interlocutor. Y se fue. Su Atlético de Madrid ganó mucho más que un partido en el estadio Metropolitano. Simeone lo sabe más que nadie.

