Diogo Jota fue homenajeado en Wolverhampton, donde empezó en la Premier League: luego goleó Manchester City
Los Lobos le rindieron un cálido tributo al portugués; el equipo de Guardiola venció 4-0, con dos goles de Haaland
Diogo Jota tenía 21 años cuando llegó por primera vez al fútbol inglés. Atlético de Madrid, el club que era dueño de su pase, lo cedió al conjunto que se estaba reforzando de la mano del entrenador portugués Nuno Espírito Santo: Wolverhampton. Jota integró un equipo inolvidable que ganó la Championship y ascendió a la Premier League, donde aún se mantiene. Era un conjunto con mayoría de portugueses, guiado por un portugués. Y allí empezó a brillar Jota.
Después de tres temporadas notables, en las que jugó 131 partidos, anotó 44 goles y dio 19 asistencias, Liverpool -entonces bajo las órdenes de Jürgen Klopp- lo eligió para reforzar a uno de los equipos más poderosos del mundo, con el que lograría cinco títulos.
Es por eso que en Wolverhampton recordó de manera emocionante a una de sus grandes figuras. Diogo Jota, fallecido junto con su hermano André Silva el 3 de julio último en un accidente automovilístico en una ruta de España, tuvo su merecido homenaje por parte de la afición de los Lobos, que desplegaron antes del encuentro frente a Manchester City una gigantografía del delantero con la leyenda “We’ll remember you when you walk in fields of gold“ (“Te recordaremos cuando camines los campos de oro”).
Llegado el momento del fútbol, Manchester City debutó en la Premier League con una victoria contundente, en la que aunó al goleador consolidado, Erling Haaland, autor de dos tantos, con la eficacia de dos refuerzos llegados en este mercado de pases: el neerlandés Tijjani Reijnders, ex-Milan, y Rayan Cherqui, ex-Lyon.
Manchester City viene de una temporada en la que no ganó ningún título, algo que con Pep Guardiola solo le había ocurrido en su primer curso como entrenador, en 2016/17, cuando condujo al Barcelona B. En la renovación del plantel lleva invertidos 177 millones de euros, con las incorporaciones de Reijnders, Cherqui, Rayan Aït Nouri, James Trafford (arquero que debutó este sábado, mientras se negocia la transferencia de Ederson a Galatasaray), Sverre Nypan y Marcus Bettinelli.
No estuvo entre los convocados Claudio Echeverri, cuyo futuro sigue siendo incierto. El club pretende cederlo en préstamo a Girona, club que forma parte del City Group, mientras el Diablito estaba interesado en pasar a Roma; en este horas, según Sky Sports de Alemania, los ingleses rechazaron una propuesta de Borussia Dortmund, que suele reforzarse con jóvenes futbolistas.
Guardiola fue elogioso con dos de las contrataciones: “Tijji [Reijnders] nos aporta algo que echábamos de menos: tiene una velocidad increíble en el área. Y el talento de [Rayan] Cherki es asombroso; en espacios reducidos, la creatividad en el último tercio es extraordinaria”. Y también se llevó una buena impresión por la producción colectiva: “Me gustaron muchas cosas, el segundo tiempo fue un poco mejor; los castigamos en las transiciones. Tenemos un ritmo increíble con Tijjani, Oscar [Bobb], Erling, Omar [Marmoush] cuando entró en el final; tenemos buen ritmo. Es un arma que queremos usar esta temporada. Recuperar la pelota y atacar más rápido”.
De todas maneras, Guardiola prefirió ser cauto cuando lo consultaron por las expectativas tras este arranque demoledor: “La temporada pasada decían que estábamos ‘de vuelta’ cuando ganamos en Stamford Bridge [contra el Chelsea] 2-0 en el primer partido, y miren lo que pasó después...”.
Además del gol, Reijnders aportó una asistencia. El neerlandés se refirió a la experiencia de ser dirigido por primera vez por Guardiola: “¡Se aprende mucho, por supuesto! Adquieres una nueva perspectiva sobre cómo jugar al fútbol. Para mí, se trata de adaptarme rápidamente e intentar dar lo mejor de mí en cada partido. Con la intensidad de los entrenamientos y el equipo que tenemos, sin duda me ayudará a mejorar".
Lo más destacado de Wolverhampton 0 - Manchester City 4
