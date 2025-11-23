Dónde ver en directo online a Inter Miami y Lionel Messi vs. Cincinnati, por los playoffs de la MLS 2025

Este domingo, desde las 19 (horario argentino), el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrenta a Cincinnati en el marco de una de las semifinales de conferencia, la del Este, de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro se disputa en el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Sin embargo, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano y capitaneado por su gran estrella, Messi, se metió entre los cuatro mejores de la Conferencia Este tras derrotar a Nashville en los cuartos de final, en una serie que se definió en el tercer encuentro: primero ganó 3 a 1 como local, luego perdió 2 a 1 como visitante y finalmente festejó por 4 a 0 en Florida.

Con Javier Mascherano al mando, Inter Miami se metió en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Naranja y Azul, por su parte, viene de dejar en el camino a Columbus Crew en un choque que también tuvo un tercer partido: fue 1-0, 0-4 y 2-1, respectivamente. En el plantel hay apenas un argentino, Luca Orellano, que en los últimos compromisos fue suplente. La principal figura es el brasileño Evander.

Cincinnati vs. Inter Miami: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.04 que se repagan por un hipotético triunfo de Cincinnati. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.95.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en el duelo frente a Cincinnati RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Cincinnati : Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suarez.

: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suarez. Inter Miami: Roman Celentano; Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Lukas Ahlefeld Engel; Brenner y Kévin Denkey.