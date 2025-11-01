Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville por los playoffs de la MLS 2025

Este sábado, desde las 20.30 (horario argentino), el Inter Miami de Lionel Messi visita a Nashville en el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Allen Chapman, se disputa en el estadio Geodis Park y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Seis Cuerdas obtuvieron su boleto a los playoffs al finalizar en el sexto puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Acumularon 54 unidades al igual que Columbus Crew, equipo al que superaron por cosechar más triunfos (16 contra 14). El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, se clasificó tras quedar tercero en su zona con 65 puntos, misma cantidad que Cincinnati pero con un triunfo menos -el primer criterio de desempate-.

En el primer compromiso de la serie, que se juega al mejor de tres, Inter Miami se quedó con la victoria por 3 a 1 como local con un doblete de Messi y un gol de Tadeo Allende, otro de los argentinos que forman parte del plantel de las Garzas. El único tanto del conjunto visitante lo convirtió el delantero alemán Hany Mukhtar.

Inter Miami vs. Nashville: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.45 contra los 2.72 que se repagan por un hipotético triunfo de Nashville SC. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.89.

Posibles formaciones

Nashville : Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg.

: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.