Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Orlando, por las semifinales de la Leagues Cup 2025

Inter Miami, con Lionel Messi en duda, y Orlando City se enfrentan este miércoles desde las 21.30 (hora argentina) en el Chase Stadium en una nueva edición del Clásico del Sol que corresponde a una de las semifinales de la Leagues Cup 2025, el torneo que reúne a equipos de la Liga de México y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El encuentro no se transmite por televisión en la Argentina. La única alternativa para verlo en vivo es a través de Apple TV en MLS Season Pass -requiere ser cliente para acceder al contenido-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Inter Miami perdió recientemente ante Orlando City 4 a 1 por la MLS RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa del partido

El equipo dirigido por Javier Mascherano, quien no podrá estar en el banco de suplentes por una sanción, quiere dar un paso más en el certamen que fue campeón en 2023 de la mano de Messi y logró el primer y único título que tiene en su corta historia. En los cuartos de final doblegó a Tigres de México 2 a 1 mientras que en la primera etapa también enfrentó a tres clubes aztecas y se ubicó segundo en la tabla general de equipos estadounidenses con ocho puntos que consiguió gracias a triunfos sobre Atlas 2 a 1 y Pumas 3 a 1 y una igualdad con Necaxa 2 a 2 más posterior victoria por penales 5 a 4.

Para el choque de este miércoles el astro argentino está en veremos porque acarrea una molestia muscular que le impidió estar en la anterior presentación. Por la importancia del encuentro, es probable que arriesgue, aunque en caso de no hacerlo su lugar lo ocupará Yannick Bright. El resto de los argentinos que son de la partida en las Garzas son el arquero Oscar Ustari, el defensor Gonzalo Luján y los volantes Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

Rodrigo De Paul es una pieza inamovible en el mediocampo de Inter Miami LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Orlando City llegó a las semifinales luego de eliminar en la ronda anterior a Toluca 6 a 5 por penales tras empatar sin goles. En la primera fase enfrentó a los mismos rivales que Inter Miami, todos de México, y sumó siete unidades. Igualó con Pumas 1 a 1 y perdió por penales 4 a 3 y, luego, venció a Atlas 3 a 1 y Necaxa 5 a 1.

De los tres argentinos que tiene en su plantel, Rodrigo Schlegel y Martín Ojeda se perfilan para ser titulares mientras que Ramiro Enrique, hijo de Héctor ‘Negro’ Enrique, es probable que espere su turno entre los suplentes.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Eduard Atuesta, César Araujo; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 4.0.

El equipo que se imponga en el encuentro de este miércoles avanzará a la definición y enfrentará al que se imponga entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, que disputan el partido entre sí desde las 23.45. La final por el título está prevista para el domingo.

Inter Miami y Orlando City se enfrentaron el 10 de agosto pasado por la MLS con goleada 4 a 1 del equipo de Óscar Pareja. En Las Garzas, ese día, no estuvo Messi porque se estaba recuperando de una lesión muscular.