Dónde ver en directo online al Inter Miami de Lionel Messi vs. PSG por el Mundial de Clubes

Siempre hay una primera vez y Lionel Messi, en su extensa y exitosa carrera, nunca antes había jugado contra un ex-equipo suyo, experiencia que vive este domingo con Inter Miami frente a París Saint Germain por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se disputa desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio.

La única opción para ver el partido por TV es DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma digital DGO. Además, el cotejo que se emite por el sitio de DAZN. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El equipo parisino, dirigido por Luis Enrique, se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras quedar en lo más alto del grupo B con seis puntos producto de dos victorias (4 a 0 vs. Atlético de Madrid y 2 a 0 vs. Seattle Sounders) y una derrota (1 a 0 vs. Botafogo). Por su condición de vigente campeón de la UEFA Champions League y, a su vez, por la calidad del plantel, es uno de los principales candidatos a quedarse con el título.

El elenco dirigido por Javier Mascherano, por su parte, finalizó en el segundo lugar de la zona A, por detrás de Palmeiras, con cinco unidades gracias a un triunfo (2 a 1 vs. Porto) y dos empates (0 a 0 vs. Al Ahly y 2 a 2 vs. el Verdão). El capitán de las Garzas, Lionel Messi, se reencontrará con el club que lo destrató cuando jugó allí entre 2021 y 2023, por lo que intentará cumplir con la “Ley del Ex” por primera vez en su carrera.

Luis Enrique, DT de PSG, elogió a Lionel Messi en la previa del partido ante Inter Miami JUAN MABROMATA - AFP

En la previa del encuentro, ambos entrenadores hablaron sobre Messi. El español, que ganó un sinfín de torneos con el astro como figura de aquel histórico Barcelona, de deshizo en elogios: “Tuve la oportunidad de encontrar a un Leo Messi, diría en su plenitud. La plenitud de Leo Messi ha durado 10, 15 años. Para mí esa es la referencia del mejor jugador del fútbol de la historia, sin ninguna duda. No solo lo disfruté a lo largo de esos tres años, sino a lo largo de muchos entrenamientos. Lo he visto hacer cosas que pertenecen a otra raza, a otra situación, cosas increíbles y una capacidad y un control de gestión de la movilidad y de situaciones de juego que las hace fácil solo alguien con esas condiciones”.

Mascherano, por su parte, se refirió al reencuentro de Messi con PSG: “Para nosotros mejor si Messi juega enojado. Es de los jugadores que cuando te tiene entre ceja y ceja da un plus. Pero ya pasó, es otra historia, al estar en Estados Unidos no creo que haya el mismo clima. Intentaremos competir de la mejor forma ante el mejor de Europa”.

Javier Mascherano quiere llevar a Inter Miami, la cenicienta del Mundial de Clubes, a los cuartos de final LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruis; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Goncalo Ramos. DT: Luis Enrique.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruis; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Goncalo Ramos. DT: Luis Enrique. Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo ‘Chelo’ Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es PSG con una cuota máxima de 1.23 contra 13.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Inter Miami. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 7.70.

El ganador avanzará a cuartos de final y chocará contra quien se imponga de la serie entre Flamengo y Bayern Múnich, que chocan este domingo a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami.